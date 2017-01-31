ذره ای تزلزل در هدایت انقلاب توسط امام (ره) و رهبری وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله رازانی امروز سه شنبه در مراسم گرامیداشت دهه فجر که در محل گلزار شهدای کرمانشاه برگزار شد، ضمن تبریک این ایام و گرامیداشت یاد و خاطره امام (ره) و شهدای انقلاب اسلامی، از دست اندرکاران برگزاری برنامه های ایام الله دهه فجر در نقاط مختلف استان تقدیر و تشکر کرد.

وی افزود: من برای سخنرانی امروز بنا ندارم گزارش آنچه ثمره انقلاب است یا گزارش کار دولت تدبیر و امید را که بنده افتخار نمایندگی این دولت را در سطح استانداری کرمانشاه دارم، عرض کنم.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: همین این مجلس شاید گنجایش ارائه تام و تمام این گزارش و عملکرد را ندارد و هم فرصت ها از طریق رسانه ها و جراید فراوان است که این گزارش را ارائه کرد.

وی تصریح کرد: از آنجایی که امروز ۱۲ بهمن و آغاز دهه فجر و روز ورود امام (ره) پی از ۱۴ تا ۱۵ سال تبعید به وطن و آغاز شمارش معکوس دودمان منحوس پهلوی و نظام شاهنشاهی در این کشور و به ثمر نشستن نظام انقلاب اسلامی در کشور است، سعی کردم با ملاحظاتی که داشتم، اگر بتوانم توصیفی از عظمت این حرکت در سال ۵۷ به عمل آورم.

رازانی ادامه داد: البته گاهی تعریف ها، از پدیده های بزرگ، حق مطلب را ادا نمی کند، و تعاریف اینگونه همواره در معرض این خطر است که حق مطلب ادا نشود و به نوعی گزارش مختصر و ناقصی ارائه شود.

وی با بیان این ضرب المثل که «آب دریا را اگر نتوان کشید...» گفت: من سعی می کنم گزارشی مختصر از این حرکت عظیم عرض کنم.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه آن اتفاق که در سال ۵۷ رخ داد چه بود!؟ افزود: آیا این اتفاق، یک اتفاق خیلی طبیعی و معمولی و از سنخ همه اتفاقات معمولی که در دنیا می افتد بود!؟ یا نه پدیده منحصر به فردی بوده و از جنبه های مختلف -با آنچه که در تاریخ این کشور و دنیا معمول است- متفاوت بود؟.

وی افزود: من به اجمال می خواهم عرض کنم که هر انصاف منصفی که با عینک واقع بینی و حقیقت بینی به این اتفاق نگاه کند، چاره ای ندارد جز اینکه، این حرکت مردم ایران و این حرکت امام (ره) را به عظمت توصیف کند و آن امتیاز و منحصر به فرد بودن را بپذیرد.

رازانی ادامه داد: بنا ندارم خیلی سخنرانی را طولانی کرده و حاضرین را خسته کنم و از برنامه های دیگر شما را باز بدارم، با ذکر یک مثال منتقل می شوم به آنچه که توصیف خودم از انقلاب است.

وی ادامه داد: ما وقت، بر اثر میزان اطلاع از وقایع بزرگ تاریخ بشر داریم، اگر نگاه کنیم در این تاریخی که از بشریت در اختیار ما است و اسم آن تاریخ است(تاریخ یعنی آنچه که می توان به آن متکی بود و اسامی و اماکن در آن درست است و می توان به گزارشات آن اطمینان نسبی داشت)، این تاریخ در مورد بشر از ۳۰۰۰ سال عقب تر نمی رود و قبل از آن اطمینان کامل وجود ندارد، لذا هر آنچه ما از تاریخ بشر اطمینان داریم مربوط به ۳۰۰۰ سال قبل است.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: البته گزارشاتی از ۳۰۰۰ قبل در سنتی دینی ما، قرآن و روایات آمده است که گزارشاتی است که یا از زبان خداوند آمده و مربوط به داستان انبیای الهی چون حضرت آدم، نوح، ابراهیم(ع) و سایر انبیای الهی یا امت ها بوده که یا به کلام خداوند متعال یا پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) بیان شده است، که اینها حتما حقیقت و واقعیت بوده اما از طریق تاریخ نمی توان به خیلی از آن گزارش ها رسید.

وی با بیان اینکه ما دو منبع تاریخ و آیات و روایات را برای گزارشات تاریخ بشر داریم، خاطرنشان کرد: حال اگر نگاه اجمالی به این گذشته براساس دو منبع مذکور داشته باشیم، می بینیم که تاریخ بشر هم صفحات و وقایع و رخدادها و لکه های سفید و درخشان مربوط به انبیا و اقدامات بزرگ توسط بشر دارد که نمونه این لکه های درخشان در تاریخ کشور ما نیز وجود دارد.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه نمونه لکه های سفید و درخشان چه در امت اسلام و چه سایر امت ها در تاریخ بشر وجود دارد تصریح کرد: لکه ها و صفحه های سیاه و تاریک هم در تاریخ بشر کم نیست، کشتارها، ظلم ها، آدم سوزی ها و... نیز در تاریخ بشر کم نیست.

وی افزود: باور من با بررسی ای که با وجود کمبود وقت داشتم این است، که شاید بتوان ادعا کرد در تاریخ بشر، هیچ حادثه ای به درخشش، تابناکی، سفیدی، زیبایی و نورانیت حادثه کربلا نیست، آنجایی که حضرت ابا عبدالله (ع) و یاران با وفایش به دنبال ایستادگی بر یک عقیده بودند و آن نیز این بود که حضرت امام فرمود «مثل منی با مثل یزیدی بیعت نخواهد کرد».

رازانی افزود: آخر دعوا این بود که سپاه یزید به امام پیشنهاد کرد یا بیعت یا شهادت را بپذیرد و هیچ راه سومی نبود، راه سوم از ناحیه سپاه خود ابا عبدالله(ع) به فرماندهان سپاه یزید پیشنهاد شد و گفتند ما بیعت نمی کنیم اما جنگ هم نمی کنیم، راهی بازکنید که ما به سمت یمنی، جایی برویم، اما سپاه یزید گفتند بیعت یا شهادت، لذا ابا عبدالله و یارانش بر این تصمیم و ای عقیده ایستادند و احدی چه از رزمندگان آن صحنه و چه خانواده های همراه اباعبدالله نقطه ضعف نشان نداد.

وی با اشاره به واقعه شب عاشورا و درخواست ابا عبدالله حسین(ع) از یارانش برای رفتن یا ماندن قطعی و شهادت و اینکه بیعت را از آنان برداشت، گفت: امام به همه آنها فرمودند که قطعا همه آنها که بمانند شهید و اسیر می شوند و تا آنجا که من می دانم، کسی صحنه را ترک نکرد و اگر بگوییم این جمعیت مثل شیر ایستادند ما به شیر مقام ارتقایی داده ایم.

استاندار کرمانشاه گفت: این مثال من برای این بود که یک جایگاه اعلا از انسانیت و درخشش بشریت را با اجازه از محضر علما عرض کنم.

وی با اشاره به آیات قرآن کریم گفت: با توجه به این آیات وبه زبان خداوند یکی از نقاط ضعف بشر، نداشتن عزم و تصمیم است و آنجایی که خداوند در قرآن داستان حضرت آدم را می فرماید، آمده است «ما از حضرت آدم عهد گرفته ایم» و خطاب به حضرت آدم فرمودند از همه مواهب استفاده کن و به این درخت نزدیک نشو و گول شیطان را نخور، همچنین خداوند فرمود «ما این عهد را از آدم گرفتیم اما در این آدم عزمی ندیدیم». خداوند معلم بود و حضرت آدم شاگرد بود، و خداوند فرمود ما این عزم را در آدم ندیدیم اما ما نهایت این عزم را در صحرای کربلا دیدیم.

رازانی افزود: من فکر می کنم حتی در تاریخ اسلام، جنگ های بزرگ و دلاورمردی های پیامبر این اتفاقات را دیدیم، اما در کنار پیامبر یک سری منافقین هم بودند و حضرت موسی را بنی اسرائیل بسیار آزار داند، اما اینکه گروهی توانستند زیباترین صحنه تاریخ را رقم بزنند همین صحرای کربلا بود.

وی با بیان اینکه تاریخ بشریت زیباتر از صحنه کربلا ندارد، گفت: واقعه کربلا در اوج است و نمی توان چیز دیگری را به آن تشبیه کرد اما انقلاب اسلامی نیز برگ زرینی در تاریخ بشریت و تاریخ این کشور است.

استاندار کرمانشاه، با اشاره به کتیبه بیستون در کرمانشاه گفت: با اسنادی که در تاریخ این آثار تاریخی وجود دارد از دو هزار و ۵۰۰ سال پیش ما نظام شاهنشاهی را داشتیم و حتی پس از اسلام نیز این نظام در کشور ما ادامه داشت و جمع نشده بود، و تاریخ این کشور پس از دو هزار و ۵۰۰ سال شاهنشاهی بود.

وی افزود: قبل از انقلاب کار به جایی رسیده بود که آن آدم مفلوک بدبخت کار را به جایی رسانده بود که در خطابه ها بگویند «به نام خدا و به نام شاه» و ... و خود را به حدی بداند که به جایگاه خدایی بنشینند.

رازانی تصریح کرد: این اتفاق شاید در تاریخ بی سابقه باشد که یک ملت همه دست به دست هم بدند و تصمیم بگیرند نظام شاهنشاهی و سیاسی ۲۵۰۰ ساله را به گورستان بفرستند.

وی نقش روحانیت به رهبری، امام (ره) و رهبری انقلاب در هدایت این امت و ملت را بسیار اثرگذار دانست و گفت: این اتفاق از خرداد ۴۲ شروع شد و در بهمن ۵۷ به پیروزی رسید.

استاندار کرمانشاه گفت: با نگاهی به فعالیت های حضرت امام (ره) ذره ای خدشه در رهبری درست ملت در طول این ۱۵ سال نمی بینیم و در همه این سال ها، همه جا شجاعت و درایت داشتند و در لحظات بسیار سخت از نظر تصمیم گیری، تصمیم درست را بدون تردید می گرفتند.

وی گفت: امام (ره) که در بهمن ۵۷ سوار هواپیما شد و به وطن بازگشت همه احتمال می دانند که برای امام اتفاقی رخ دهد، اما اندکی خدشه و ترس در وجود این مرد نبود.

رازانی با اشاره به خاطرات رحیمیان، یکی از یاران امام (ره)، گفت: حضرت امام (ره) در برخی اتفاقات ابدا ذره ای ترس در وجودش نداشت.

وی افزود: امام (ره) در پاسخ به خبرنگار پس از بازگشت به وطن در خصوص احساسش از این اتفاق گفت: «هیچ» که پاسخ خیلی عجیبی بود و معنای آن در بصریتی که در این حوادث باید داشته باشد، این است که احساس یک مقوله شخصی است، اما رهبری یک جایگاه حقوقی است و رهبر باید تعهدش، توکلش و تصمیمش را اعمال کند و اساسا موضوع چنین نیست که احساسم را گره زده باشم به این حرکت و الان از این پیروزی خوشحال باشم و به شما بگویم خوشحالم. که به نظر من باید این پاسخ تحلیل و جامعه شناسی شود.

لازم به ذکر است، مراسم گرامیداشت آغاز دهه مبارک فجر، باحضور و سخنرانی رازانی، استاندار محترم کرمانشاه امروز در محل گلزار شهدای کرمانشاه برگزار شد و مسئولین استانی با غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای انقلابی تجدید میثاقی با انقلاب و آرمان های شهدا داشتند.

استاندار کرمانشاه، اشاره ای نیز به تصمیم برای کودتای 21 بهمن برای بمباران مراکز انقلابی قبل از پیروزی گفت: حضرت امام (ره) بنا به روایات علاوه بر توسل، دستور داد همین 4 بعد از ظهر 21 بهمن به خیابان ها بروید.

وی افزود: اگر رهبری حضرت امام (ره) نبود قطعا این انقلاب به پیروزی نمی رسید و این تاریخ بزرگ و حادثه در کشور رقم نمی خورد که حضور ملت و کسانی که در این راه نیز به شهادت رسیدند بسیار اثر گذار بود.

رازانی گفت: استنباط من این است که در هر گزارشی راجع به انقلاب داده می شود باید از نصرت خاص خداوند که در جریان انقلاب همراه آن(انقلاب) بود یاد شود و حتی امروز هم اگر نصرت خداوند نبود ما در این جایگاهی که امروز هستیم، نبودیم.

وی تصریح کرد: رژیم شاه را آمریکای جنایتکار و ابر قدرت- که امروز هم چهره کریه آن در این تصمیم نابخردانه ای که گرفته و می بینید، دیده می شود- تمام قد در حمایت از رژیم شاه بود.

استاندار کرمانشاه افزود: علاوه بر آمریکا بقیه قدرت ها چون انگلیس، اسرائیل و... هم بودند و در داخل هم برای کارهای بزرگ، دفاع و حمله سالها ارتش را مجهز کرده بودند و ساواک و سازمان اطلاع و امنیت را هم به صورت وسیع داشتند و تا داخل خانه ها و محافل هم مخبرینشان حضور داشتند و تسلط اطلاعاتی عجیبی با آخرین متدهایی که از موساد و مراکز اطلاعاتی دنیا گرفته بودند، داشتند و این راه بسیار پر هزینه بود برای آنان بود.

وی تاکید کرد: با وجود موارد فوق اما پیروزی خیلی سریعتر و انتظار به دست آمد و خداوند دلها را دستکاری کرد، هم دلم ملت را و هم دل شاه را که دلش بلرزد و صحنه را خالی کرده و فرار کند.

رازانی گفت: خداوند دل سربازان و ارتشیان ما را دستکاری کرد و آنها به قتل عام شدید ملت دست نزدند و ما با تعداد شهیدی کمتر از آنچه انتظار می رفت به پیروزی دست یافیتم.

وی ادامه داد: حرکت نیروی هوایی در 19 بهمن 57 بسیار تاثیرگذار و تجسم کامل شکست رژیم شاهنشاهی بود.

استاندار کرمانشاه گفت: با چنین ترکیب بی سابقه ای هم از حضور ملت ایران هم در تاریخ ایران و هم دنیا و با رهبری های منحصر به فرد، بی بدیل و بدون نمونه حضرت امام چه تا روز منجر به پیروزی و چه تا روز ارتحالشان با نصرت خداوندی این پیروزی شکوهمند در کشور ما رقم خورد و کشوری که از نظام سیاسی شاهنشاهی ور افتاده رنج می برد به آنچه که امروز افتخار داریم،- که هم بابت اتکا به رای ملت نظام جمهوری روی کار آمد و هم قانون اساسی که نظام را براساس ولایت فقیه و جمهوری اسلامی تعریف می کند بود- و امیدواریم هم حضور ملت را داشته باشیم و هم به تعالیم و آموزه های درخشان دینی باشیم.

رازانی در پایان گفت: الان نزدیک به 40 سال است از مواهب این حرکت بهره مند هستیم و از خداوند می خواهیم روز به روز به شکوه این انقلاب بیافزاید و ما را در ادامه این مسیر یاری کند.