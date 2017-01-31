درمانگاه دندانپزشکی فرهنگیان زنجان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، درمانگاه دندانپزشکی فرهنگیان زنجان با زیر بنای ۳۶۰ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۶۵ میلیارد ریال ظهر سه شنبه با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش افتتاح شد.

همچنن مدرسه ۱۲ کلاسه خیر ساز در دو طبقه با مساحتی بالغ بر یک هزار و ۶۶۵ به بهره‌برداری رسیده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: این مدرسه به صورت خیرساز با مشارکت دولت و خیر ساخته شده و اعتبار آن ملی و استانی تامین شده و ۴ میلیارد ریال اعتبار برای بهره‌برداری آن هزینه شده است.

مرتضی تمجیدی با اشاره به افتتاح کلینیک دندانپزشکی فرهنگیان افزود: این کلینیک خدمات دندانپزشکی را به فرهنگیان و کودکان ارائه خواهد داد.

وی افزود: اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان برای رفاه حال فرهنگیان اقدامات خوبی را در دستور کاری خود قرار داده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان تصریح کرد: معلمان تأثیر گذار ترین عنصر در جامعه هستندو معلمان با دانش آموزان در ارتباط هستند و در آینده آنها نقش بسیار مؤثری را ایفا می کنند و باید جایگاه و شان و منزلت ایشان در جامعه ارج نهاده شود.

تمجیدی با بیان اینکه آموزش و پرورش یک نهاد مهم و فراگیر است و این نهاد در بحث توسعه و رشد یادگیری نقش بسیار مهمی را بر عهده دارد، یاد آورشد: برای سال تحصیلی جدید ۱۵ هزار معلم و پرسنل آموزش و پرورش استان سال تحصیلی جدید را آغاز خواهند کرد.