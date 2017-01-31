پارسا پیروزفر در بین بازیگران مرد/ «خانه ابری» نامزد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات داوران بخش «مسابقه بین الملل» سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر متشکل از فرهاد مهندس ­پور، مسعود دلخواه، تئودور اسپیریتو، گونگ سئوک و ناتاشا ون وستند کاندیداهای این بخش را به شرح زیر معرفی کردند:

طراحی گریم و ماسک

ماریا حاجیها برای طراحی گریم نمایش «کابوس حضرت اشرف»

سارا اسکندری برای طراحی گریم نمایش «رویای نیمه شب تابستان»

سهیلا باجلان برای طراحی و ساخت ماسک نمایش «خوشبختی­های کوچک سوسک شدن»

کامران خلج برای طراحی و ساخت ماسک نمایش «مستأجر»

ماریتا گولومهوا برای طراحی ماسک نمایش «من، سیزیف»

موسیقی

بهرنگ عباسپور برای موسیقی نمایش «رویای نیمه شب تابستان»

فرشاد فزونی برای موسیقی نمایش «خوشبختی­ های کوچک سوسک شدن»

هانا کامکار برای موسیقی نمایش «نامه ­های عاشقانه از خاورمیانه»

طراحی لباس

شیما میرحمیدی برای طراحی لباس نمایش «رویای نیمه شب تابستان»

جوانا جاسکوروکا برای طراحی لباس نمایش «همسرایی یتیمان»

فرزانه عاقلی برای طراحی لباس نمایش «خوشبختی ­های کوچک سوسک شدن»

طراحی صدا

فرشاد فزونی برای طراحی صدا نمایش «جاودانگی»

بامداد افشار برای طراحی صدا نمایش «دیابولیک رومئو و ژولیت»

لیزاوربلن برای طراحی صدا نمایش «یک»

طراحی صحنه

ستاره امینیان و اولیور فرانز برای طراحی صحنه نمایش «مستأجر»

سیامک احصایی برای طراحی صحنه نمایش «خانه ابری»

امیرحسین دوانی برای طراحی صحنه نمایش «صور اسرافیل»

جوانا جاسکوروکا برای طراحی صحنه نمایش «همسرایی یتیمان»

مصطفی کوشکی برای طراحی صحنه نمایش «رویای نیمه شب تابستان»

بازیگری مرد

مرتضی اسماعیل کاشی برای بازی در نمایش «مستأجر»

کاظم سیاحی برای بازی در نمایش «صور اسرافیل»

پارسا پیروزفر برای بازی در نمایش «ماتریوشکا

علیرضا کی­منش برای بازی در نمایش «رویای نیمه شب تابستان»

صادق ملکی برای بازی در نمایش­ های «رویای نیمه شب تابستان» و «کابوس حضرت اشرف»

بازیگری زن

نگار عابدی برای بازی در نمایش «یرما»

فاطمه نقوی برای بازی در نمایش­ های «صور اسرافیل» و «دیابولیک رومئو و ژولیت»

مریم نیک آیین برای بازی در نمایش «جی»

نانا بوتخوزی برای بازی در نمایش «در اعماق»

مارین ون هولک برای بازی در نمایش «از زیرزمین تا پشت بام»

نمایشنامه نویسی

سیاوش پاکراه برای نگارش نمایشنامه «صور اسرافیل»

حسین پاکدل برای نگارش نمایشنامه «کابوس حضرت اشرف»

نادر برهانی مرند و فرهاد امینی برای نگارش نمایشنامه «خوشبختی ­های کوچک سوسک شدن»

باقر سروش برای نگارش نمایشنامه «رویای نیمه شب تابستان»

ستاره امینیان برای نگارش نمایشنامه «مستأجر»

کارگردانی

دیوید دوایشویلی برای کارگردانی نمایش «در اعماق»

سیامک احصایی و حمید پورآذری برای کارگردانی نمایش «خانه ابری»

عامر مسافر آستانه برای کارگردانی نمایش «صور اسرافیل»

جرزی زون برای کارگردانی نمایش «همسرایی یتیمان»