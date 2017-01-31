انقلاب اسلامی ایران را باید به سراسر دنیا صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نمادین نواخته شدن زنگ انقلاب اسلامی پیش از ظهر سه شنبه با حضور نماینده‌ ولی فقیه در استان و امام جمعه‌ همدان، معاون سیاسی و امنیتی استاندار همدان، مدیرکل آموزش و پرورش استان و جمعی دیگر از مسئولین استانی و شهرستانی در هنرستان تهذیب همدان برگزارشد.

در این مراسم پس از اجرای چند برنامه‌ متنوع، زنگ انقلاب همزمان با لحظه ورود بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی(ره) به میهن اسلامی نواخته شد و حاضران یاد و خاطره‌ امام (ره) و شهدای والامقام را گرامی داشتند.

آیت الله غیاث‌الدین طه محمدی در مراسم نواختن زنگ انقلاب در هنرستان دخترانه تهذیب همدان ظهور حضرت مهدی(عج) را بهترین یوم‌الله برای بشریت ذکر کرد.

امام جمعه همدان با تاکید بر اینکه در زمان ظهور تمام کاخ های دشمن ویران خواهد شد و فقر و محرومیت از بین می‌رود، تاکید کرد: در حال حاضر مردم از ظلم و جنگ و خونریزی خسته شده‌اند چراکه هیچ نقطه‌ای از جهان از جنگ و خونریزی آمریکا در امان نیست.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان با اشاره به اینکه آمریکایی ها تاکنون ۶۰ تریلیون دلار برای جنگ در خاورمیانه هزینه کرده اند، یادآور شد: اکنون یکی از ایالت‌های آمریکا همانند افغانستان شده است.

وی با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران قدمت دارد، عنوان کرد: این انقلاب برای دفاع از حق و نجات بشریت از ظلم و بدبختی شکل گرفته و باید آن را به سراسر دنیا صادر کرد.

آیت الله محمدی با اشاره به اینکه غربی‌ها خود هزاران سلاح هسته‌ای و اتمی دارند، عنوان کرد: غربی ها آنقدر عقب‌مانده و وحشی هستند که نمی توانند از امنیت کشور خود دفاع کنند آنگاه می‌خواهند کدخدای جهان شوند.