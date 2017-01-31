برگزاری بیش از ۴۰ نشست کتابخوان در کتابخانه ها و مدارس کردستان

اسماعیل احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک فرارسیدن ایام الله دهه مبارک فجر گفت: به مناسبت این ایام ۲۰۰ برنامه را با همکاری برخی ادارات و سازمان ها در شهرها و روستاها تداریک دیده ایم که سعی خواهیم کرد به نحو احسن آنها را اجرایی کنیم.

وی عنوان کرد: از دیگر برنامه های ما در این ایام برگزاری نشست تخصصی کتاب خوان با موضوع انقلاب اسلامی و با حضور اساتید و دانشجویان دانشگاه های کردستان است.

وی اظهارداشت: در نشست مذکور اساتید و پژوهشگران حوزه انقلاب اسلامی کتاب هایی را که مرتبط با پیروزی انقلاب اسلامی است ارائه می دهند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کردستان برگزاری نشست ویژه زندانیان را از برنامه های این نهاد در دهه فجر خواند و بیان کرد: در این نشست ویژه برخی زندانیان علاقمند به مطالعه، کتاب هایی را برای حاضران معرفی می کنند و در پایان از ارائه دهندگان به رسم یادبود تقدیر می شود.

احمدی با بیان اینکه در دهه فجر امسال بیش از ۴۰ نشست کتاب خوان دیگر در کتابخانه ها و مدارس برگزار می شود، افزود: نشست های کتاب خوان نقش بسیار مهمی در ترویج فرهنگ کتاب خوانی و جلب توجه عمومی به موضوع مطالعه دارد.

وی برپایی نمایشگاه کتاب با همکاری سایر نهادهای فرهنگی و همچنین ناشران را از دیگر برنامه ها کتابخانه های عمومی در این ایام ذکر کرد و گفت: کتاب های مرتبط با ایام الله دهه مبارک فجرهم در کتابخانه های عمومی به منظور معرفی منابع موجود در این زمینه نمایش داده می شود.

وی از حضور کتابداران کتاب خانه های عمومی در مدارس خبر داد و افزود: این اقدام به منظور ترویج فرهنگ کتابخوانی و آشنایی دانش آموزان با فعالیت های این نهاد فرهنگی و با همکاری اداره کل آموزش و پرورش انجام می گیرد.

احمدی اظهار داشت: دعوت از مدارس و مهدهای کودک برای بازدید از کتابخانه های عمومی نیز از دیگر برنامه های دهه فجر است که به منظور آشنایی بیشتر این قشر آینده ساز انجام می شود.

وی با اشاره به جمع خوانی کتاب های مرتبط با دهه فجر در کتابخانه های عمومی استان کردستان، بیان داشت: برگزاری برنامه قصه گویی نیز یکی دیگر از برنامه های این ایام است که در بخش کودک کتابخانه های عمومی اجرا می شود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کردستان عنوان کرد: همچنین در این ایام مسابقات نقاشی، کتاب خوانی و همچنین انشاء نویسی برای رده های سنی مختلف در کتابخانه های عمومی برگزار می شود.

گفتنی است، استان کردستان دارای ۴۹ کتابخانه عمومی نهادی و ۳۲ کتابخانه عمومی مشارکتی با ۳۵ هزار عضو فعال و نزدیک به ۷۰۰ هزار عنوان کتاب است.