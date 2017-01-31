انقلاب اسلامی از سرچشمه ای الهی نشات گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو در مراسم نمادین استقبال از امام خمینی (ره) که پیش از ظهر سه شنبه در فرودگاه گرگان برگزار شد، گفت: برگزاری این چنین مراسمهایی برای ایجاد میثاق بین خود و انقلاب و همچنین طراحی نقشه راه برای آینده است.
وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ما الهی است، افزود: این تعبیر به الهی بودن انقلاب موجب تکان دادن انسان میشود چراکه یک انقلاب الهی به ما سپرده شده است.
استاندار گلستان تصریح کرد: پیامبر اکرم (ص) در روایتی فرمودند خوشبختترین ملت غیر عرب به واسطه اسلام ایرانیان هستند و به تعبیر ایشان مردمی از مشرق قیام میکنند و زمینه حکومت مهدی موعود را فراهم میکنند.
صادقلو گفت: خواستگاه انقلاب الهی است و امام راحل هم به تفکر الهی متصل شد و بدنه این انقلاب را به وجود آورد.
وی افزود: در دوران انقلاب تحلیلهایی که از انقلاب اسلامی میشد باانگیزههای اقتصادی و دنیوی بوده اما انقلاب امام راحل جنس دیگری طراحی شده بود.
صادقلو با اشاره به برخی بیانات رهبر کبیر انقلاب گفت: امام تعبیرهای زیادی از انقلاب دارد و در جایی عنوان کردند انقلاب تحفهای است که خداوند از عالم بالا برای ملت ایران هدیه فرستاد.
استاندار گلستان انقلاب اسلامی را امانتی در دست ملت نام برد و افزود: ما با امانت عادی روبه رو نیستیم و اگر فکر کنیم تنها مسئولیت خون شهدا را بر عهدهداریم اشتباه فکر کردیم.
وی با بیان اینکه ملت ایران نشان دادند اهل اقدام و عمل هستند افزود: دشمنان انتظار داشتند شعارهای انقلاب فراموش شود اما اگر امروز به شعارها توجه کنیم همان احساس اول انقلاب در شعارها حس میشود.
صادقلو گفت: این مراسمها و جلسات ما متصل شدن به راه الهی انقلاب و الهی ماندن انقلاب است و باید فکر کنیم چقدر الهی خدمت کردیم و بسنجیم چقدر انقلابی ماندهایم.
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