«نواز شریف» خواستار عقب نشینی رژیم صهیونیستی به مرزهای ۱۹۶۷ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «روزنامه پاکستان»، «ابوزمان» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین طی یک سفر سه روزه، صبح امروز وارد پاکستان شد و در کاخ نخست وزیری این کشور با «نواز شریف» دیدار کرد.

شریف در این دیدار ضمن محکوم کردن شهرک سازی رژیم صهیونیستی بر حمایت قاطع اسلام آباد از فلسطین تاکید کرد.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز ضمن قدردانی از مهمان نوازی مردم و دولت پاکستان اعلام کرد که از موضع اسلام آباد در قبال مسئله «کشمیر» حمایت خواهیم کرد.

پس از این ملاقات در کاخ نخست وزیری پاکستان، طرفین در نشست خبری مشترکی شرکت کردند.

نخست وزیر پاکستان در این نشست خبری ضمن مفید و سودمند خواندن دیدارش با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین خواستار عقب نشینی رژیم صهیونیستی به مرزهای ۱۹۶۷ شد.

وی افزود: جامعه جهانی باید به مسئله فسطین توجه ویژه داشته باشد و برای حل آن اقدامات لازم را انجام دهد؛ چرا که بدون حل مسئله فلسطین امنیت در منطقه برقرار نخواهد شد.

ابوزمان نیز ضمن اعلام مجدد از حمایت موضع پاکستان در قبال کشمیر از نخست وزیر پاکستان برای تاسیس سفارت خانه فلسطین در اسلام آباد قدردانی کرد.

شایان ذکر است دولت پاکستان در سال ۱۹۹۲ میلادی زمینی را برای احداث سفارت فلسطین در اسلام آباد هدیه کرده بود و در سال ۲۰۱۳ میلادی نیز در ساخت ساختمان سفارت همکاریهای لازم را انجام داده بود.

گفتنی است که رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین که در راس یک هیئت ۱۷ نفره به اسلام آباد سفر کرده است در ادامه دیدارهایش با «ممنون حسین» رئیس جمهور پاکستان نیز ملاقات خواهد کرد.