استاد علوم سياسي دانشگاه نابلس فلسطين در گفتگو با مهر: غربي ها پول را در ازاي گرفتن امتياز به ما مي دهند / امكان به رسميت شناختن اسرائيل از سوي حماس غير قابل تصور است

"عبد الستار قاسم" در گفتگوي اختصاصي با گروه بين الملل خبرگزاري "مهر" تاكيد كرد: توافقنامه وفاق ملي امضا شده بين گروههاي فلسطيني تمام مسائل وديدگاه هاي اين گروه ها را در خود جاي داده است ، حماس تمام ديدگاههاي خود را در آن مطرح كرده وفتح نيز ديدگاه ونظرات خود را در آن ثبت كرده است والبته بقيه گروههاي فلسطيني نيز چنين كاري كرده اند.



وي اظهارداشت : دراين سند مسئله به رسميت شناختن اسرائيل،جامعه جهاني و طرحهاي عربي وهمچنين برقراري مذاكرات وپذيرش مرزهاي سال 1967 به فتح سپرده شده است، اما ظاهرا اين مسئله چندان هم به مذاق آمريكا خوش نيامده است، آمريكا مي خواهد كه حماس رسما وصراحتا اسرائيل را به رسميت بشناسد وعلنا اين مسئله را اعلام كند واز يك جنبش مبارز به يك حزب سياسي صرف تبديل شود،حزبي كه هيچ ارتباطي با مقاومت ندارد.



قاسم در ادامه افزود: من تصور مي كنم كه عباس(ابومازن) با اين دو شرط از واشنگتن بازگشت. از اين رو امروز فشارها بر حماس به شكل بسيارزيادي افزايش يافته است. به هرشكل اين اختلاف نظر بين فتح وحماس ريشه اي و بنيادين است و براي حماس سرنوشت ساز محسوب مي شود، زيرا اگر حماس اسرائيل را به رسميت بشناسد،عملا جايگاه خود را در صحنه فلسطين از دست داده وتمام جريان اخوان المسلمين را در جهان دچار مشكل خواهد كرد.



اين استاد علوم سياسي دانشگاه النجاح در پاسخ به سئوال ديگر مهر در مورد امكان پذيرش اصل مذاكره با رژيم صهيونيستي توسط حماس گفت :‌ ‌با توجه به شناختي كه از جنبش اخوان المسلمين دارم و با وجود آنكه رويكرد حماس نشات گرفته از راهبردهاي مسالمت آميز جريان جهاني اخوان المسلمين است،اين گروه، گروهي غير درگير است و در واقع جنبشي جهادي محسوب نمي شود ،‌اما حماس با توجه به شرايط خاصي كه در فلسطين حكمفرماست واختلافي كه اين سرزمين با ديگر كشورها دارد، راهبرد مبارزه را در پيش گرفته است،‌شايد حماس بار ديگر به روش مسالمت آميز بازگردد، اما اين رويكرد هرگز تا سطح به رسميت شناختن رژيم صهيونيستي وانجام مذاكره با اين رژيم نخواهد رسيد، زيرا به طور كل اين مسئله با عقايد وتفكرات اخوان المسلمين به طور اعم وجنبش حماس به طور اخص منافات دارد.



اين استاد دانشگاه فلسطيني در پاسخ به سئوال مهر كه از وي پرسيد :‌"به اعتقاد تحليلگران، حماس در موضع يك دولت بحران زده قرار گرفته است، آيا استعفاي آقاي اسماعيل هنيه وجانشيني فرد ديگري از رهبران حماس مي تواند اين بحران را حداقل با دولتهاي تامين كننده كمكهاي مالي به فلسطينيان حل وفصل كند؟"، گفت :‌ اگر ما به دنبال راه حل مشكلاتمان در اروپا ودر كشورهاي تامين كننده كمك باشيم بايد بگويم كه اصولا راه حلي را آنجا نخواهيم يافت وراه را به اشتباه رفته ايم. كشورهاي اروپايي پول را در مقابل امتياز گرفتن به ما مي دهند،همانگونه كه پيش از اين ياسرعرفات وابو مازن انجام دادند.



وي افزود: اگر ما هم مانند آنها عقب نشيني كنيم، پولها به دستمان خواهند رسيد، اما در رويكرد ما چيزي به نام گدايي يا التماس وجود ندارد، براي ما ننگ است كه قوت ولقمه زندگي خود را در دست دشمنانمان قراردهيم،‌اين يك اشتباه بسيار بزرگ استراتژيك بود كه پيش از اين كمكهاي غربي را پذيرفتيم،ما بايد به دنبال راه حلهاي داخلي ودر پي خودكفايي باشيم،حداقل به دنبال راه حل مشكلات خود در ميان دوستانمان باشيم نه در ميان دشمنان.



عبد الستار قاسم درادامه پاسخ به اين سئوال افزود: ‌دولت حماس به علت كمبود پول ودارايي دچار بحران نشده است،بلكه به اين دليل است كه با توجه به فشارهاي بسيار بزرگي كه از سوي مزدوران داخلي،اسرائيل،‌كشورهاي اروپايي وآمريكا بر اين دولت وارد شده، اين دولت قادر به اجراي برنامه هاي خود نشده است واكنون در يك بي برنامگي محض به سر مي برد. پس بايد گفت كه حل مشكل ما در اختيار كشورهاي اروپايي نيست، بلكه آن را بايد در داخل بيابيم بايد بدانيم كه چه كنيم ؟ وچگونه عمل كنيم ؟‌ اين گونه است كه مي توانيم از بحران خارج شويم در غير اين صورت ما در بحراني ابدي گرفتار خواهيم ماند، حتي اگر كشورهاي اروپايي كمكهايي را به ما امروز بدهند چه تضميني وجود دارد كه آنها بار ديگر به بهانه اي ديگر اعلام نكنند كه ديگر حاضر به كمك به فلسطينيان نيستند؟.



قاسم در مورد آخرين تحولات مسئله فلسطين به ويژه اعلام آمادگي اولمرت براي ديدار با ابومازن آن هم دراوج اختلافات بين حماس وفتح وآنچه كه احتمال دارد در اين ديدار بين اين دو رد وبدل شود، به خبرنگار گروه بين الملل مهر گفت :‌ طي ساليان متمادي ثابت شده است كه آناني كه مي خواهند دشمن خود را به رسميت بشناسند وبه عنوان نگهبان وژاندارمي براي دولت اين دشمن كه اتفاقا از طريق چپاول سرزمينمان وآوارگي ملتمان شكل گرفته، تبديل شوند، افراد امانت داري براي ملت خويش نيستند ،بلكه لقب خائن برازنده آنهاست.



اين تحليلگر فلسطيني افزود: بايد با شفافيت وصراحت اعتراف كرد كه امروز تنها حاكمان عرب به مسئله فلسطين خيانت نمي كنند، بلكه برخي از فلسطينيان نيز بر سر اين مسئله ودرجهت منافع شخصي خود به سازش ومعامله مي پردازند. از اين رو بايد گفت كه چنين ديدارهايي هرگز در جهت اهداف ملت فلسطين نخواهد بود به هر شكل اولمرت از عباس خواهد خواست تا گروههاي مبارز فلسطيني را سركوب كند،آنها را با مشتي آهنين درهم بكوبد،وشايد هم ازابومازن بخواهد تا دولت فعلي را منحل ودولتي فوق العاده را كه در آن اعضاي فتح عضويت دارند جانشين آنها كند تا به زعم خود زمينه براي همكاري بين اسرائيل وتشكيلات خودگردان فراهم شود.