به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فیض ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: دانش‌آموزان امروز، در آینده نقش‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و نقش‌هایی در تعاملات اخلاقی، اجتماعی با مردم یا در تعامل با محیط زیست و اقتصاد بر عهده دارند.

وی اظهار کرد: اگر آموزش هم صورت می‌گیرد باید آموزشی باشد که همه این نقش‌ها را پوشش داده و فعالیت‌های تربیتی هم باید همه این نقش‌ها را در نظر بگیرد.

معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه به مرکز مشاوره‌ای در معاونت پرورشی و فرهنگی با عنوان مشاوره امور فضای مجازی فعال شده است، گفت: رصد وضعیت دانش‌آموزان در فضای مجازی و تولید ایده‌هااز اهداف این مرکز است.

فیض تاکید کرد: این حرکت در فضای مجازی را از سطح مشاوره به سطح اداره کل ببریم، چون موضوع فضای مجازی می‌تواند بسیاری از فعالیت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد و تا ساختار تغییر رخ ندهد، ایجاد اداره کل فضای مجازی در حوزه مجازی زمان‌براست.

وی عنوان کرد: کلیت فضای مجازی را نمی‌توانیم به عنوان یک نهاد دولتی و در سطح کلان مدیریت کنیم و باید دانش‌آموز را در استفاده از فضای مجازی هوشیار کنیم و دانش‌آموز و خانواده بدانند که در استفاده از فضای مجازی چگونه عمل کند تا از آسیب‌ها حفظ شود.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش همچنین به برگزاری دوره‌های مختلف در زمینه فضای مجازی در سال جاری اشاره کرد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌هاطی سال ۹۶ هم دوره‌هایی برگزار می شود.

فیض افزود: تا رسیدن به این مدلی که دانش‌آموز برای همه نقش‌ها آماده شود، اندکی فاصله داریم و این فاصله تئوریک و عملیاتی است.

وی با اشاره به سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش، گفت: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اگر به عنوان مبنا قرار گیرد باید راهکارهای عملی تحقق سند تنظیم شود.

معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش افزود: کارگروهی با عنوان تربیت در سند تحول تشکیل شده که ماموریت این کار گروه، تدوین اقداماتی است که از بخش‌های مختلف وزارت آموزش و پرورش در تحقق اهداف تربیتی سند است.