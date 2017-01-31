ایجاد ۱۹۰۰ فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد درکردستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کمیته امداد کردستان، مدیر کل کمیته امداد کردستان با هدف بررسی وضعیت اعتبارات بانکی و تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات اشتغال به مددجویان استان با مدیر عامل بانک مهر ایران دیدار و گفت و گو کرد.

قنبر موسی نژاد مدیر کل کمیته امداد کردستان در این دیدار گفت: ایجاد اشتغال برای مددجویان از طریق پرداخت تسهیلات قرض الحسنه یکی از برنامه های اصلی این نهاد است که به صورت جدی پیگیری می شود.

وی اظهارداشت: سهمیه اختصاص داده شده جهت پرداخت تسهیلات اشتغال برای مددجویان کمیته امداد به بانک مهر ایران استان در سال جاری سه میلیارد تومان است که از این مبلغ تاکنون دو میلیارد تومان و حدود ۶۶ درصد از اعتبارات اختصاص داده شده این بانک محقق شده است.

وی با بیان اینکه یک هزار و ۹۰۰ طرح اشتغال از طریق پرداخت تسهیلات برای مددجویان و خانواده های تحت حمایت کمیته امداد کردستان در سال جاری ایجاد شده است، افزود: برای ایجاد این تعداد طرح اشتغال ۲۴ میلیارد و ۶۸۳ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شده است.

وی گفت: هدف نهایی از پرداخت تسهیلات اشتغال به مددجویان و خانواده های تحت حمایت، خوکفایی، توانمندسازی و استقلال اقتصادی و مالی خانواده های تحت حمایت است.

مدیر کل کمیته امداد کردستان افزود: تسهیلات ارزان قیمت و قرض الحسنه اشتغال که از سوی این نهاد پرداخت می شود، زمینه اشتغال و ایجاد منبع درآمد برای خانواده های نیازمندی که فاقد سرمایه اولیه و منبع درآمد هستند را فراهم کرده است.

شهرام عدل ستا، مدیر عامل بانک مهر ایران هم دراین دیدار عنوان کرد: کمیته امداد نقش مهمی در ایجاد اشتغال و خودکفایی خانواده های نیازمند و تحت حمایت ایفا کرده است .

وی بیان کرد: این بانک آمادگی همکاری هر چه بیشتر با کمیته امداد را دارد و تلاش می کنیم در پرداخت تسهیلات اشتغال به مددجویان و خانواده های نیازمند تسهیل و تسریع لازم از طریق شعبات این بانک در سطح استان انجام شود.

وی اظهارداشت: امید است تا پایان سال جاری کل اعتبارات اشتغال اختصاص داده شده به این بانک پرداخت شود و تحقق صد درصدی در این جهت داشته باشم.