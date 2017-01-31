به گزارش خبرنگار مهر، محسن صالحی نیا در مراسم افتتاح یک واحد تولیدی چمن مصنوعی در شهرستان نظرآباد به‌صورت ویدئوکنفرانس با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، گفت: ظرفیت تولیدی این واحد ۱۰ هزار تن چمن مصنوعی یعنی نزدیک به چهار هزار و ۵۰۰ مترمربع در سال است.

صالحی نیا گفت: این مرکز تولیدی تأییدیه سازمان‌های بین‌المللی را اخذ کرده است و در برنامه‌های بلندمدت خود صادرات را لحاظ کرده است.

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با نظر به اهمیت سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: سیاست‌های وزارت صنعت معدن و تجارت در راستای سیاست‌های دولت برای رونق تولید با استفاده از ظرفیت‌های داخلی است.

صالحی نیا بر تحقق سیاست‌های دولت در خصوص افزایش سطح تولید و ایجاد اشتغال‌زایی تأکید کرد و گفت: این واحد تولیدی محصولات خود را به‌عنوان مواد اولیه و مواد واسط جذب می‌کند.

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: علاوه بر افتتاح طرح پیشنهادهای در خصوص افزایش ظرفیت تولید ارائه‌شده است این مهم برای ارتقاء سطح تولید باهدف اشتغال‌زایی انجام می‌شود.

وی توضیح داد: افتتاح این واحد در چارچوب واحدهای کوچک و متوسط صنعتی و از سیاست‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل به بهره‌برداری رسید.

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص موانع راه‌اندازی شهرک صنعتی نیز توضیح داد: اگر موانعی در این خصوص وجود داشته باشد متناسب باسیاست‌های دولت از طریق توزیع زیرساخت‌ها مرتفع خواهد شد.