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۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۲۲

معاون وزیر صنعت مطرح کرد:

رفع موانع راه‌اندازی شهرک‌های صنعتی از طریق توزیع زیرساخت‌ها

رفع موانع راه‌اندازی شهرک‌های صنعتی از طریق توزیع زیرساخت‌ها

نظرآباد - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: موانع راه‌اندازی شهرک‌های صنعتی از طریق توزیع زیرساخت‌ها مرتفع می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صالحی نیا در مراسم افتتاح یک واحد تولیدی چمن مصنوعی در شهرستان نظرآباد به‌صورت ویدئوکنفرانس با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، گفت: ظرفیت تولیدی این واحد ۱۰ هزار تن چمن مصنوعی یعنی نزدیک به چهار هزار و ۵۰۰ مترمربع در سال است.

صالحی نیا گفت: این مرکز تولیدی تأییدیه سازمان‌های بین‌المللی را اخذ کرده است و در برنامه‌های بلندمدت خود صادرات را لحاظ کرده است.

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با نظر به اهمیت سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: سیاست‌های وزارت صنعت معدن و تجارت در راستای سیاست‌های دولت برای رونق تولید با استفاده از ظرفیت‌های داخلی است.

صالحی نیا بر تحقق سیاست‌های دولت در خصوص افزایش سطح تولید و ایجاد اشتغال‌زایی تأکید کرد و گفت: این واحد تولیدی محصولات خود را به‌عنوان مواد اولیه و مواد واسط جذب می‌کند.

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: علاوه بر افتتاح طرح پیشنهادهای در خصوص افزایش ظرفیت تولید ارائه‌شده است این مهم برای ارتقاء سطح تولید باهدف اشتغال‌زایی انجام می‌شود.

وی توضیح داد: افتتاح این واحد در چارچوب واحدهای کوچک و متوسط صنعتی و از سیاست‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل به بهره‌برداری رسید.

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص موانع راه‌اندازی شهرک صنعتی نیز توضیح داد: اگر موانعی در این خصوص وجود داشته باشد متناسب باسیاست‌های دولت از طریق توزیع زیرساخت‌ها مرتفع خواهد شد.

کد مطلب 3892936

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