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۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۲۱

فرماندار قرچک:

طراحی ریل راه آهن تا شهرک صنعتی قرچک در جریان است

طراحی ریل راه آهن تا شهرک صنعتی قرچک در جریان است

قرچک-فرماندار شهرستان قرچک از طراحی ریل راه آهن تا شهرک صنعتی قرچک خبر داد و شرایط جغرافیایی و دسترسی به راه های مختلف را از ویژگی های خاص این شهرک صنعتی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود مرسلپور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که با حضور مصطفی زینت بخش معاون برنامه ریزی، اداری و مالی فرمانداری، حسین عباسی بخشدار مرکزی، روسای ادارات، اعضای شورای اسلامی شهر و سرمایه گذاران بخش های صنعت و کشاورزی در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، با تبریک فرارسیدن ایام الله دهه فجر به ظرفیت های موجود در شهرک صنعتی قرچک اشاره کرد.

وی یادآور شد: علاوه بر اینکه صنوف مختلف برای استقرار در این شهرک اعلام آمادگی کردند و اکنون در حال ساخت کارگاه ها و کارخانجات مربوطه هستند، صنایعی نظیر لوله سازی و مجتمع انبارهای گمرگ نیز به لحاظ نزدیکی شهرک به فرودگاه امام خمینی(ره) برای سرمایه گذاری در این شهرک اعلام آمادگی کرده اند.

مرسلپور افزود: شهرک صنعتی قرچک مجموعه کاملا استانداردی است که قیمت مناسب زمین و سیاست های تشویقی بوجود آمده در آن، شرایط را برای سرمایه گذاری منحصربه فرد کرده است.

فرماندار شهرستان قرچک از طراحی ریل راه آهن تا شهرک صنعتی قرچک خبر داد و شرایط جغرافیایی و دسترسی به راه های مختلف را از ویژگی های خاص این شهرک صنعتی دانست.

کد مطلب 3892937

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