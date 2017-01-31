رژه خودرویی مرزبانان/ شور فجر در آستارا برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، جشن سی و هشتمین فجر پیروزی انقلاب اسلامی در آستارا صبح سه شنبه با نواخته شدن زنگ انقلاب در مدارس شهرستان، طنین شعار الله اکبر دانش آموزان و رژه تاکسی ها، خودرو و موتورهای نظامی و انتظامی این شهرستان مرزنشین آغاز شد.

خودرو و موتورهای نظامی و انتظامی در کنار مردم این شهرستان در زیر بارش شدید باران و در یک حرکت خودجوش با روشن کردن چراغ ها و حمل پرچم های پر افتخار و سه رنگ جمهوری اسلامی ایران شادی خود از آغاز سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را اعلام کردند.

در این رژه، شرکت کنندگان سالروز ورود تاریخی بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) را به کشور گرامی داشته و نسبت به مقام شامخ شهدای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس ادای احترام کردند. سرپرست فرمانداری شهرستان مرزی آستارا در جمع شرکت کنندگان این مراسم با بیان اینکه رمز اصلی پیروزی و ماندگاری انقلاب اسلامی، تداوم حضور پرشور مردم در تمامی صحنه های ملی و جدا نشدن اتحاد و همبستگی حکومت اسلامی و ملت است، اظهار کرد: عظمت انقلاب اسلامی ایران لرزه بر اندام دشمنان نظام انداخت.

محمد مهدی مظفری، بارزترین دستاورد انقلاب اسلامی را تحقق شعار استقلال آزادی، جمهوری اسلامی عنوان کرد و گفت: دهه فجر مناسبتی برای تجدید میثاق با امام راحل، ارج نهادن به مقام والای شهیدان و فرصتی برای بیان دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

وی تصریح کرد: انقلاب اسلامی ابهت افسانه ای استکبار جهانی را در هم شکست.

عکس: مهدی حسین نژادی