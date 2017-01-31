به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش ظهر سهشنبه در مراسم رونمایی از اولین بالگرد امدادی اردبیل تصریح کرد: مصداق محرومیتزدایی را میتوان در توجه نظام جمهوری اسلامی ایران به بخش روستایی مشاهده کرد.
وی با ذکر مثالی در خصوص وضعیت گازرسانی به روستا در اردبیل افزود: تنها در گازرسانی به روستاها استانی مانند اردبیل با جهش قابلتوجه همراه بوده تا جایی که میتوان در سال آینده گازرسانی به روستاهای بالای ۲۰ خانوار را به اتمام رساند.
استاندار اردبیل تأکید کرد: در برقرسانی و آبرسانی نیز اقدامات مؤثری برای مناطق محروم و روستایی انجام شده و در وضعیت فعلی اغلب روستاهای استان از نعمت برق برخوردار هستند.
خدابخش با اشاره به پیشرفتهای علمی در سایه انقلاب اسلامی ادامه داد: در بخش امداد و نجات نیز تحولات اساسی در سطح کشور مشاهده میشود و امروز نیروهای امدادی هلالاحمر نقش تأثیرگذاری در کاهش تلفات و خسارت حوادث ایفا میکنند.
وی استقرار بالگرد امدادی برای استان اردبیل را امتیاز مثبتی در ارتقا امکانات امدادی دانست و گفت: به ویژه میتوان در عملیات کوهستانی و امداد و نجات اضطراری از ظرفیت بالگرد استفاده کرد.
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