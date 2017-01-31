انقلاب اسلامی ایران پوزه استکبار را به خاک مالید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید موسی حسینی‌مجد پیش ازظهر سه‌شنبه در مراسم نواخته شدن زنگ انقلاب در مدرسه شهید خسرو آزرمی اسداباد اظهار داشت: ۱۲ بهمن روز بسیار بزرگ و به یادماندنی بود و در تاریخ جهان ثبت شد.

وی افزود: انقلاب شکوهمند اسلامی، هدیه گرانبهایی است که خدا به واسطه ارادت مردم ایران به اهل‌بیت و فقه‌جعفری آنرا به مظلومان جهان هدیه داد.

امام جمعه اسدآباد به برکات انقلاب در جامعه اشاره و عنوان کرد: علم، حجاب، عزت‌مندی، پیشرفت‌های علمی و صنعتی و هزاران اتفاق نیکو، از ثمرات به بار نشستن درخت انقلاب در جامعه است.

وی عنوان کرد: با بروز انقلاب اسلامی در جهان، برای نخستین بار، پوزه استکبار به خاک مالیده و ابهت آمریکا و اسرائیل شکسته شد.

حجت‌الاسلام حسینی مجد گفت: ساخت مدارس، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، ماهواره و تجهیزات علمی و فناوری همه به برکت انقلاب ممکن شده است.

وی به خصوصیات امام راحل و مقام معطم رهبری اشاره و تاکید کرد: عظمت و شکوه رهبران انقلاب ایران به برکت ایمان، تقوا و نمازهای ایشان بوده است.

امام جمعه اسدآباد خطاب به دانش‌آموزان گفت: با درس خواندن، حفظ سلامت جسمی و روحی و باتوکل به خدا، افتخارات کشور ایران را بیفزایید.