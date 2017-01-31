ملت ایران با محور قرار دادن رهبری پله های پیشرفت را طی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، امیردریادار دوم حسین آزاد صبح سه شنبه در مراسم اجتماع دانش آموزان، روی عرشه ناوشکن جماران که به مناسبت آغاز دهه فجر برگزار شد گفت: ملت ایران با محوریت قرار دادن رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، هر روز پله های پیشرفت را طی می کند.

امیر دریادار دوم آزاد افزود: همانطور که امام خمینی(ره) فرمودند انقلاب ما انفجار نور و معجزه قرن بود و امروز ما شاهد تاثیرات انقلاب اسلامی بر ملتهای آزاده جهان هستیم.

وی با اشاره به جمعیت حدود ۸۰ میلیون نفری کشور گفت: پیش از انقلاب جمعیت ایران بین ۲۵تا ۲۸ میلیون نفر بود اما با پیروزی انقلاب و افزایش امید در میان مردم، حالا شاهد جمعیت حدود ۸۰ میلیون نفری هستیم که اکثریت این جمعیت جوان هستند و آینده کشور را می سازند.

فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ارتش افزود: روزی در این کشور دانش آموزان دلِ خود را به فرامین الهی امام خمینی(ره) سپردند و نامشان تا ابد در تاریخ این مملکت خواهد ماند، مانند شهید حسین فهمیده که به عنوان یکی از تاثیرگذارترین شهدای دفاع مقدس شناخته می شود و هم سن و سال شما دانش آموزان بود.

امیر دریادار آزاد گفت: آینده از آن شما است، همانطور که پیش از شما دانش آموزانی از پشت نیمکتها به نیروی دریایی پیوستند و دانش ساخت ناوشکن را با ساخت ناوشکن جماران بومی کردند، شما عزیزان هم باید تاریخ ساز شوید و راه جوانان غیور این سرزمین در افتخار آفرینی را ادامه دهید.

وی گفت: امروز سنگرها عوض شده است و قله های علم و دانش باید توسط شما عزیزان فتح شود.

فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ارتش در پایان با دانش آموزان چهره به چهره گفتگو و از حضور آنها بر عرشه ناوشکن جماران تشکر کرد.