«هنر و تجربه» در پردیس سینمایی گلستان ادامه می یابد

مهدی رنجبر در گفت و گو با خبرنگار مهر با تایید این مطلب عنوان کرد: دور جدید نمایش فیلم های گروه سینمایی هنر و تجربه شیراز در پردیس سینمایی گلستان دنبال خواهد شد.

معاون سینمایی فرهنگ و ارشاد فارس با بیان اینکه سینما «مهر» اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس به تحلیل و بررسی سینمای ایران می پردازد، افزود: سینما مهر فرهنگ و ارشاد فارس در برنامه ای با عنوان «آپارات» همراه با پخش فیلم های روز سینمای ایران به نقد و بررسی آن فیلم با حضور کارشناس و منتقد خواهد پرداخت.

رنجبر در ادامه افزود: با توجه به سیاست های فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر واگذاری فعالیت های هنری و فرهنگی به انجمن ها و بخش خصوصی پس از راه اندازی سینما هنر و تجربه، هم اکنون پس از گذشت یکسال این گروه سینمایی از بهمن ماه امسال فیلم های آن در پردیس سینمایی گلستان اکران می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، پیشتر سینما هنر و تجربه شیراز در سالن مهر فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس اقدام به پخش آثار این گروه سینمایی در شیراز می کرد.