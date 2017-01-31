به گزارش خبرنگار مهر، پرویز سروری صبح امروز در سیصدوبیست‌وپنجمین جلسه علنی شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود با بیان اینکه پلاسکو زنگ خطری برای تهران بود، گفت: اگر تهران با یک تکانه روبه‌رو شود، ممکن است با یک پلاسکو با وسعت چند هکتار روبه‌رو شویم.

وی با بیان اینکه تهران دارای بیشترین بافت فرسوده است، گفت: پلاسکو یک نهیب بود که هرچه زودتر فکر عاجلی برای موضوع بافت فرسوده داشته باشیم و برهمین اساس در حال تهیه و تدوین شکایت از مقصران کوتاهی در نوسازی بافت‌های فرسوده هستم که این شکایت به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ارجاع داده می‌شود.

رییس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران با بیان اینکه وزارت راه اقدامات لازم را درخصوص بسته مالی احیای بافت فرسوده انجام نداده است، گفت: ما نمایندگان باید از پلاسکو درس بگیریم و برهمین اساس شکایتی را در راستای سازمان‌های که در راستای بافت فرسوده کوتاهی کرده‌اند، تنظیم خواهم کرد.