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۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۳۶

سروری خبر داد؛

شکایت از سازمان‌هایی که در احیای بافت فرسوده کوتاهی کرده‌اند

شکایت از سازمان‌هایی که در احیای بافت فرسوده کوتاهی کرده‌اند

رییس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران از تدوین شکایتی علیه سازمان‌هایی که در امر نوسازی بافت فرسوده کوتاهی کرده‌اند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز سروری صبح امروز در سیصدوبیست‌وپنجمین جلسه علنی شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود با بیان اینکه پلاسکو زنگ خطری برای تهران بود، گفت: اگر تهران با یک تکانه روبه‌رو شود، ممکن است با یک پلاسکو با وسعت چند هکتار روبه‌رو شویم.

وی با بیان اینکه تهران دارای بیشترین بافت فرسوده است، گفت: پلاسکو یک نهیب بود که هرچه زودتر فکر عاجلی برای موضوع بافت فرسوده داشته باشیم و برهمین اساس در حال تهیه و تدوین شکایت از مقصران کوتاهی در نوسازی بافت‌های فرسوده هستم که این شکایت به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ارجاع داده می‌شود.

رییس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران با بیان اینکه وزارت راه اقدامات لازم را درخصوص بسته مالی احیای بافت فرسوده انجام نداده است، گفت: ما نمایندگان باید از پلاسکو درس بگیریم و برهمین اساس شکایتی را در راستای سازمان‌های که در راستای بافت فرسوده کوتاهی کرده‌اند، تنظیم خواهم کرد.

کد مطلب 3892983

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