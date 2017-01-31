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۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۲۸

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان:

۷۹۰۰ مددجوی کمیته امداد سمنان از خدمات مشاوره بهره‌مند شدند

۷۹۰۰ مددجوی کمیته امداد سمنان از خدمات مشاوره بهره‌مند شدند

سمنان- مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان از بهره‌مندی هفت هزار و ۹۰۰ مددجوی این نهاد از خدمات مشاوره برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی خبر داد.

سید جواد رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه حضور مشاور در کمیته امداد، در عرصه اجتماعی و تحلیل آسیب های جامعه، یک نوع پیشگیری محسوب می شود، ابراز داشت: مشاوره از خدمات ضروری کمیته امداد برای خانواده های تحت حمایت بوده و مکمل سایر خدمات حمایتی است که موجب پیشگیری از تزلزل بنیان خانواده می شود.

وی با بیان اینکه خدمات مشاوره و راهنمایی به دو نوع فردی و گروهی به مددجویان تحت حمایت این نهاد داده می شود، گفت: طی ۹ ماهه امسال، هفت هزار و ۹۰۰ مددجوی کمیته امداد در استان سمنان از خدمات مشاوره و راهنمایی بهره‌مند شدند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان با بیان اینکه بالاترین فراوانی آسیب‌ها و مشکلات به ترتیب، مشکلات ‌خانوادگی و زناشویی با ۸۱۲ مورد، ارتباطی ۳۹۵ مورد و مشکلات تحصیلی با ۳۰۸ مورد گزارش شده است، گفت: از مجموع ۹۸۰ مددجوی تحت پوشش که در یک هزار و ۵۴۰ جلسه تحت مشاوره فردی قرار گرفتند، مشاوره ۶۳۰ نفر پایان یافته، ۲۳۰ نفر تحت درمان و مابقی نیز از ادامه همکاری انصراف دادند.

رضوی افزود: آموزش های ضروری پیرامون مهارت های زندگی، انتخاب صحیح همسر، اهمیت کار و تلاش، اصول مدیریت اقتصادی خانواده، رفتارهای معنوی، فرزند پروری و نحوه مقابله با آسیب های اجتماعی از محورهای برگزاری مشاوره گروهی بوده است.

وی ضمن تاکید بر لزوم پرداختن به مسائل روان شناختی و نقش آن در پیشگیری از آسیب های فردی و اجتماعی افزود: مشاوره از خدمات ضروری کمیته امداد برای خانواده های تحت حمایت بوده و مکمل سایر خدمات حمایتی است که موجب پیشگیری از تزلزل بنیان خانواده می شود. .

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان با اشاره به اینکه جامعه هدف این نهاد آسیب پذیرند و مشکلاتشان نیز بزرگ، گفت: با توانمندسازی این افراد می توان جامعه ای سالم و پویا داشته باشیم، اما باید در قدم اول اقدام به شناسایی و هدایت آنها کنیم لذا اکثر مددجویان برای حرکت به سمت توانمندی، نیازمند مشاوره هستند تا بتوانند با مدیریت اقتصادی مناسب و سبک زندگی اسلامی آشنا شوند و آن را در زندگی خود به کار بندند.

طی سال ‌گذشته ۱۰ هزار و ۲۸۱ نفر در هفت هزار و ۵۴۰ جلسه، تحت مشاوره و راهنمایی فردی کمیته امداد قرار گرفتند.

کد مطلب 3892984

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