سید جواد رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه حضور مشاور در کمیته امداد، در عرصه اجتماعی و تحلیل آسیب های جامعه، یک نوع پیشگیری محسوب می شود، ابراز داشت: مشاوره از خدمات ضروری کمیته امداد برای خانواده های تحت حمایت بوده و مکمل سایر خدمات حمایتی است که موجب پیشگیری از تزلزل بنیان خانواده می شود.

وی با بیان اینکه خدمات مشاوره و راهنمایی به دو نوع فردی و گروهی به مددجویان تحت حمایت این نهاد داده می شود، گفت: طی ۹ ماهه امسال، هفت هزار و ۹۰۰ مددجوی کمیته امداد در استان سمنان از خدمات مشاوره و راهنمایی بهره‌مند شدند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان با بیان اینکه بالاترین فراوانی آسیب‌ها و مشکلات به ترتیب، مشکلات ‌خانوادگی و زناشویی با ۸۱۲ مورد، ارتباطی ۳۹۵ مورد و مشکلات تحصیلی با ۳۰۸ مورد گزارش شده است، گفت: از مجموع ۹۸۰ مددجوی تحت پوشش که در یک هزار و ۵۴۰ جلسه تحت مشاوره فردی قرار گرفتند، مشاوره ۶۳۰ نفر پایان یافته، ۲۳۰ نفر تحت درمان و مابقی نیز از ادامه همکاری انصراف دادند.

رضوی افزود: آموزش های ضروری پیرامون مهارت های زندگی، انتخاب صحیح همسر، اهمیت کار و تلاش، اصول مدیریت اقتصادی خانواده، رفتارهای معنوی، فرزند پروری و نحوه مقابله با آسیب های اجتماعی از محورهای برگزاری مشاوره گروهی بوده است.

وی ضمن تاکید بر لزوم پرداختن به مسائل روان شناختی و نقش آن در پیشگیری از آسیب های فردی و اجتماعی افزود: مشاوره از خدمات ضروری کمیته امداد برای خانواده های تحت حمایت بوده و مکمل سایر خدمات حمایتی است که موجب پیشگیری از تزلزل بنیان خانواده می شود. .

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان با اشاره به اینکه جامعه هدف این نهاد آسیب پذیرند و مشکلاتشان نیز بزرگ، گفت: با توانمندسازی این افراد می توان جامعه ای سالم و پویا داشته باشیم، اما باید در قدم اول اقدام به شناسایی و هدایت آنها کنیم لذا اکثر مددجویان برای حرکت به سمت توانمندی، نیازمند مشاوره هستند تا بتوانند با مدیریت اقتصادی مناسب و سبک زندگی اسلامی آشنا شوند و آن را در زندگی خود به کار بندند.

طی سال ‌گذشته ۱۰ هزار و ۲۸۱ نفر در هفت هزار و ۵۴۰ جلسه، تحت مشاوره و راهنمایی فردی کمیته امداد قرار گرفتند.