انکار دشمن یک توطئه است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی قاسمی صبح سه شنبه در مراسم سالگرد ورود امام خمینی(ره) به کشور با اشاره به دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی، اظهار داشت: امروز وظیفه ما است که این دستاوردهای بزرگ را که هدیه الهی بوده را حفاظت و حراست کنیم.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در ارتباط با جهاد کبیر، بیان کرد: ملت ایران جهاد صغیر را در دوران دفاع مقدس و انقلاب اسلامی به نحو احسن انجام داده اند و اکنون زمان جهاد کبیر رسیده است.

فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی اضافه کرد: جهاد کبیر یک بحث اجتماعی و فقهی برای حکومت اسلامی است که در برابر استکبار، زورگویی ها و مستکبرین ایستادگی کنند.

قاسمی با تأکید بر اینکه جامعه اسلامی باید با عمل و اندیشه خود به مستکبران نه بگویند و در برابر آن ها تسلیم نشوند، عنوان داشت: واقعیت و تاریخ اسلام این بوده که انقلابی گری همواره وجود داشته است.

استقلال فرهنگی مهمترین موضوع عصر حاضر است

وی با بیان اینکه همواره بین حق و باطل، طاغوت و اسلام این مبارزه جریان دارد، افزود: مبارزه حق و باطل یک جریان تاریخی بوده و روح این مبارزه انقلابی گری است.

فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی با اشاره به اینکه عرصه انقلابی گری نیز جهاد اقتصادی است، افزود: رمز انقلابی گری ایستادگی و مقاومت بوده و نتیجه مبارزه و انقلابی گری نیز پیروزی در جبهه حق است.

قاسمی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری شش شاخص را برای انقلابی بودن مطرح کرده اند، بیان داشت: نخستین شاخص انقلابی گری پایبندی به مبانی اسلام و دومین شاخص نیز همت بلند برای رسیدن به آرمان ها است.

وی، پایبندی به استقلال کشور را یکی دیگر از شاخصه های انقلابی گری عنوان کرد و گفت: ملت ایران باید در تمامی صحنه های منطقه ای، جهانی و بین المللی استقلال خود را حفظ کند و استقلال فرهنگی مهمترین نکته است که با انتخاب سبک زندگی ایرانی اسلامی محقق می شود.

فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی با بیان اینکه حساسیت به دشمن یکی دیگر از این شاخصه ها است، بیان داشت: اینکه امروز برخی اصل دشمن را انکار می کنند این انکار کردن خود یک توطئه است.

قاسمی ادامه داد: آخرین شاخصه انقلابی گری نیز تقوای سیاسی و دینی بوده که مهمتر از تقوای فردی است.