دانشجویان MIT تجمع کردند/ اعتراض به منع ورود یک دانشجوی ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، این درحالی است که یکی از دانشجویان ایرانی این دانشگاه به نام نیکی رحمتی نتوانسته بود پس از سفر به ایران دوباره به آمریکا وارد شود. درهمین راستا حدود ۲۰۰ نفر از دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی MIT برای پشتیبانی از این دانشجوی ایرانی و بسیاری از کارمندان و دانشجویان دیگری که تحت تاثیر قانون قرار دارند، در محوطه دانشگاه تجمع کردند و سپس به جمعیت معترضان این قانون در خیابان های اصلی شهر پیوستند.

پس از امضای قانون منع ورود تبعه ۷ کشور مسلمان از جمله ایران به آمریکا، محققان و دانشمندان جزو نخستین گروه هایی بودند که به این اقدام واکنش نشان دادند. بسیاری از نخبگان و دانشمندان بیانیه ای را امضا کردند. مریم میرزاخانی و محمد جلالی از دانشگاه MIT نیز از امضا کنندگان این بیانیه بودند.

این درحالی است که برخی دانشمندان معتقدند ماجرا به همین بیانیه ختم نمی شود و شایعاتی مبنی بر بایکوت کنفرانس های آمریکا ازسوی دانشمندان کشورهای مختلف نیز وجود دارد.