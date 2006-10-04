كشته و زخمي شدن دست كم 57 نفر در حملات مختلف/ كشته شدن 17نظامي آمريكايي در چهار روز اخير

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز، پليس عراق گزارش داد كه براثر انفجار بمب در محله الكراده در بغداد 10نفر از جمله سه پليس راهنمايي و رانندگي زخمي شدند.

از سوي ديگر، نيروهاي امنيتي عراق گفتند كه بر اثر اصابت سه گلوله خمپاره به يك منطقه مسكوني در جنوب بغداد، هشت نفر زخمي شدند.

خبرگزاري فرانسه نيز به نقل از يك منبع وزارت دفاع عراق گزارش داد كه يك فرد انتحاري با منفجر كردن خود در مركز يك بازار ماهي در منطقه السيديه در جنوب بغداد، يك نفر را كشته و 19نفر ديگر را زخمي كرد.

منابع امنيتي عراق همچنين از كشته شدن دو نفر و زخمي شدن دو نفر ديگر براثر انفجار بمب در خياباني در محله القاهره در شمال شرقي بغداد خبر دادند.

به گفته منابع پليس، حملات مختلف در مركز و شمال شهر بعقوبه عراق نيز به كشته شدن 9 تن منجر شد.

از سوي ديگر، پليس عراق اعلام كرد كه اجساد هفت تن از اعضاي يك خانواده ربوده شده را در ناحيه ابوصيدا در نزديك بعقوبه يافته است كه دست هاي آنها بسته شده بود و به ضرب گلوله كشته شده بودند.

منابع پليس در شهر موصل گفتند كه در حملات مختلف در اين شهر، چهار نفر از جمله يك پليس كشته شدند.

اين درحاليست كه ارتش آمريكا در بيانيه هاي خود اعلام كرده است كه از روز شنبه تا كنون 17 نظامي آمريكايي در عراق كشته شده اند كه هشت تن از آنها در دوحادثه جداگانه در دوشنبه شب در عراق به قتل رسيدند.

برپايه اين گزارش، با احتساب اين آمار و براساس آمار ارايه شده از سوي وزارت دفاع آمريكا تعداد 2723نظامي آمريكايي از سال 2003 تا كنون در عراق كشته شده اند.