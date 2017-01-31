۲۴۰ واحد صنعتی در البرز از تسهیلات بانکی استفاده کردند

به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر شاهمرادی در مراسم افتتاح واحدهای تولیدی شهرک صنعتی اشتهارد که صبح سه‌شنبه هم‌زمان با نخستین روز از دهه مبارک فجر با حضور معاون وزیر و رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برگزار شد، اظهار کرد: امروز به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی طرح‌های متعددی با حضور رئیس‌جمهور افتتاح شد.

وی بابیان اینکه برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در کشور این است که واحدهای تولیدی و صنعتی فعال را به بالاترین ظرفیت تولید خود برساند، گفت: حمایت جدی از بنگاه‌های کوچک و متوسط در سطح کشور ازجمله استان البرز انجام می شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی البرز خاطرنشان کرد: درصدد هستیم واحدهای تولیدی که از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردار هستند را با ارائه مساعدت‌های لازم به بهره‌برداری برسانیم.

شاهمرادی با اعلام اینکه این قبیل برنامه‌ها پیرو فعال‌سازی واحدهای نیمه فعال و راکد به‌طور مکرر پیگیری می‌شود، گفت: مشکلات واحدهای تولیدی استان در جلسات مختلف بررسی‌شده و مسائل موجود اعم از موانع اداری و اخذ تسهیلات برطرف خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون بالغ‌بر ۲۴۰ واحد صنعتی استان از تسهیلات بانکی استفاده کرده و نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام کرده‌اند، افزود: طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته باید بستر اخذ تسهیلات برای ۷۵۰ واحد صنعتی فراهم شود که این مهم موردتوجه قرارگرفته است.

وی گفت: خوشبختانه بانک‌های استان با واحدهای صنعتی ارتباط مطلوبی دارند، بحث کلیات بانک‌ها در نظام کشور باید بررسی شود چراکه سود ۱۸ درصد برای صنعت بالا است.