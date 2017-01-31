امام خمینی به جای اسلحه به حرکت های مردمی اعتقاد داشت

به گزارش خبرنگار مهر آیت الله محسن حیدری پیش از ظهر امروز در مراسم نمادین نواختن زنگ انقلاب در شهرستان کارون با بیان خاطره ای از اینکه هرکسی نام امام راحل را می شنوند سه صلوات می فرستند، بیان کرد: مرحوم شهید آیت الله مطهری که شاگرد برجسته امام بود و در مورد امام، می گوید شخصیت که امام در ایمان به خدا، ایمان به مردم، ایمان به هدف و ایمان به راه تعریف می شود.

آیت الله حیدری عنوان کرد: امام راحل با تمام وجود خدا را باور داشت و به خاطر آن از هیچ کسی نمی ترسید که راز پیروزی امام نیز در همین مسئله بود. امام به این باور رسیده بود که مردم ایمان دارند و ولایتمدار هستند. امام به کوخ نشینان و نه کاخ نشینان اعتقادی بسیار داشت چرا که می دانستند این افراد بار اصلی انقلاب را به دوش کشیدند.

امام جمعه موقت اهواز بیان کرد: ایجاد معنویت، فرهنگ و عدالت اجتماعی از جمله پیام های انقلاب بود که در نهایت نیز باعث الگوبرداری تمام مردم جهان در زمینه آزادی خواهی شد.

آیت الله حیدری عنوان کرد: انقلابیون عالم عمدتا به تفنگ، اسلحه، بمب گذاری، کشتار و ترور ایمان داشتند ولی امام هیچ ایمانی به این ترورها نداشت بلکه به حرکت های مردمی اعتقاد داشت. امام راحل به مردم فرمودند در جواب گلوله های ارتش به آنها گل بدهید و همین باعث پیروزی انقلاب اسلامی ایران شد.

وی گفت: هیچ کسی حتی خود آمریکا نیز نمی تواند سر به سر ایران بگذارد. حتی اوباما در نامه ای که قبل از انتخابات سال ۸۸ به مقام معظم رهبری نوشت، به این نتیجه رسید که در دنیا هیچ مسئله جهانی را نمی تواند حل کند مگر با کمک جمهوری اسلامی ایران؛ یعنی دنیا ایران را پذیرفته است.

حجت الاسلام و المسلمین سید لطف الله سپهر رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان نیز در این مراسم کارون اظهار کرد: ۶۵ ستاد برای مدیریت دهه فجر در این استان تشکیل شده است. ۲۱ کمیته فرهنگی، هنری، هیئت ها، بانوان، ورزش، ایثارگران، عشایر، دانشگاه ها، کارکنان دستگاه های دولتی، فضاسازی شهری، نیروهای نظامی ـ انتظامی و غیره تشکیل شده است.

وی اضافه کرد: متناظر با کمیته های استانی، تعداد ۱۷ کمیته در شهرستان ها تشکیل شده و ۱۵ هزار برنامه را برای اجرایی شدن در خوزستان برنامه ریزی کرده ایم.

سپهر با اشاره به افتتاح پروژه های عمرانی، فرهنگی و اجتماعی بسیار گفت: هفت برنامه دیدار با نماینده مقام معظم رهبری برنامه ریزی شده و دستگاه ها نیز در این بین باید عملکرد خود را به سمع و نظر مردم برسانند.