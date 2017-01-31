محمد رضا خباز در خلال بازدید از نمایشگاه دستاوردهای عشایر و روستائیان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه افتتاح پروژه‌های دهه فجر فرصت خوبی برای اشتغال‌زایی را در اختیار استان قرار می دهد، ابراز داشت: قریب به نیمی از این طر ح‌ها در روستاها افتتاح می شوند که این فرصت خوبی برای اشتغال زایی روستایی و افزایش ماندگاری روستائیان در زادگاهشان است.

وی افزود: استان ممتاز سمنان در یک جهش اقتصادی قرار گرفته و مصداق آیه شریفه «إنّ مع العسر یسراً» است، ابراز داشت: امروز بعد از تحمل سختی ها در مسیر راحتی و پیشرفت قرار گرفته ایم که باید از این بابت خداوند را شاکر باشیم.

استاندار سمنان با بیان اینکه در سالهای اخیر رشد سرمایه گذاری در استان چند برابر شده است، گفت: در استان پتانسیل‌های بسیار زیادی وجود دارد که یکی از آنها زنان هنرمند است که خوشبختانه در استان به طور فراوان وجود دارد و می توانند با دستان هنرمند خود، ارزش افزوده بیافرینند.

خباز با بیان اینکه یکی از مشکلات حوزه کارآفرینی خانگی کد بهداشتی است، ابراز داشت: با وجود این‌که تولید محصولات خانگی در استان کاملا بهداشتی صورت می گیرد ولی مردم نگران کد بهداشتی و مشکلات سر راه آنها هستند لذا در همین خصوص جلسه ای با رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان و معاونت غذا و داروی این دانشگاه برگزار شده تا شرایط به گونه ای برای این بانوان تسهیل شود که هم رعایت سلامت مردم شود و هم تولید کنندگان مشاغل خانگی کد بهداشتی دریافت کنند.

وی افزود: دومین مشکل این حوزه نبود فضا و مکان مناسب برای کارکردن است که بنده تاکید کردم در هر روستایی که مکان دولتی خالی وجود دارد، زنان آن روستا آن مکان ها را معرفی کنند تا برای کسب کار این قشر در اختیارشان قرار گیرد چرا که معتقدیم بهترین راه اشتغال‌زایی در روستاها مشاغل خانگی هستند.