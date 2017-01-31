به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر طزری امام جمعه خیرآباد پیش از ظهر سه شنبه در آیین پایانی حرکت کاروان نمادین ورود حضرت امام راحل و حضور مردم و دانش آموزان در گلزار شهدای سید فتح الله شهرستان ورامین اظهار داشت: باید انقلاب اسلامی به انقلاب حضرت مهدی(عج) متصل شود.

امام جمعه خیرآباد افزود: روز دوازدهم بهمن به عنوان روز خوبی ها شناخته می شود و باید از این فرصت برای انتقال ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی استفاده کرد.

وی با اشاره به این نکته که امروز انقلاب اسلامی ایران به عنوان الگوی تمام آزادی خواهان جهان شناخته می شود، ادامه داد: آرمان های انقلاب اسلامی در نقاط مختلف جهان گسترش پیدا کرده است.

طزری یادآور شد: باید از ایام الله دهه مبارک فجر به منظور توسعه و ترویج گفتمان انقلاب اسلامی استفاده کنیم و این امر می تواند توطئه های دشمن را در عرصه های مختلف خنثی کند.

امام جمعه خیرآباد با اشاره به اهمیت برگزاری راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن بیان داشت: باید زمینه برگزاری باشکوه یک حماسه ملی در ۲۲ بهمن فراهم شود.