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۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۰۸

امام جمعه خیرآباد:

آرمان های انقلاب اسلامی در نقاط مختلف جهان گسترش پیدا کرده است

آرمان های انقلاب اسلامی در نقاط مختلف جهان گسترش پیدا کرده است

ورامین-امام جمعه خیرآباد ورامین گفت: آرمان های انقلاب اسلامی در نقاط مختلف جهان گسترش پیدا کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر طزری امام جمعه خیرآباد پیش از ظهر سه شنبه در آیین پایانی حرکت کاروان نمادین ورود حضرت امام راحل و حضور مردم و دانش آموزان در گلزار شهدای سید فتح الله شهرستان ورامین اظهار داشت: باید انقلاب اسلامی به انقلاب حضرت مهدی(عج) متصل شود.

امام جمعه خیرآباد افزود: روز دوازدهم بهمن به عنوان روز خوبی ها شناخته می شود و باید از این فرصت برای انتقال ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی استفاده کرد.

وی با اشاره به این نکته که امروز انقلاب اسلامی ایران به عنوان الگوی تمام آزادی خواهان جهان شناخته می شود، ادامه داد: آرمان های انقلاب اسلامی در نقاط مختلف جهان گسترش پیدا کرده است.

طزری یادآور شد: باید از ایام الله دهه مبارک فجر به منظور توسعه و ترویج گفتمان انقلاب اسلامی استفاده کنیم و این امر می تواند توطئه های دشمن را در عرصه های مختلف خنثی کند.

امام جمعه خیرآباد با اشاره به اهمیت برگزاری راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن  بیان داشت: باید زمینه برگزاری باشکوه یک حماسه ملی در ۲۲ بهمن فراهم شود.

کد مطلب 3893032

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