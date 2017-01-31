تمثال مبارک امام خمینی(ره) در تایباد گلباران شد

به گزارش خبرنگار مهر،سید جواد حسینی، معاون اجتماعی،سیاسی و امنیتی استاندار خراسان رضوی ظهر سه شنبه با حضور در این مراسم اظهار کرد: تایباد به عنوان شهرستان وحدت در کشور مطرح است و مردم این شهرستان همیشه در عرصه های مختلف انقلاب همیشه حضور فعال داشته اند.

وی با بیان اینکه اگر امروز امنیت در انقلاب وجود دارد، مدیون مرزداران کشور هستیم، ادامه داد: تلاش، کوشش و مدیریت جهادی برای حفظ و نگهداری از انقلاب را باید سرلوحه کار خود قرار دهیم و به درستی به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

معاون اجتماعی،سیاسی و امنیتی استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی اصلی ترین شعار با هدایت امام راحل است.

وی افزود: حضور علمای اسلام در تایباد، الگو بودن وحدت مردم اهل تشییع و تسنن تایباد و همدلی و همیاری با انقلاب در تایباد سه شاخصه مهم این شهرستان لحاظ شده، که آن را برجسته نشان می دهد.

حسینی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران دشمنان زیادی دارد، افزود: ایران جز امن ترین کشورهای جهان محسوب می شود، و این امر با فداکاری و جان فشانی های نیروهای مسلح کشور صورت گرفته است.

گفتنی است از دیگر برنامه ها در ادامه سفر معاون اجتماعی،سیاسی و امنیتی استاندار خراسان رضوی به صدا درآمدن زنگ انقلاب، افتتاح پروژه بیمارستان ، جلسه شورای اداری شهرستان تایباد، بازدید از منطقه ویژه اقتصادی دوغارون و دیدار با اقشار مختلف مردم تایباد هستند.