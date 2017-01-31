رشته های علوم انسانی در ایران جزیره ای هستند

به گزارش خبرنگار مهر، به تازگی گروهی با نام «فرهنگ، تاریخ و پژوهش های میان رشته ای» در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات شکل گرفته است. به بهانه شکل گیری و جویا شدن اهداف آن به سراغ مدیرگروه داریوش رحمانیان، استادیارتاریخ دانشگاه تهران رفتیم و با او گفت وگوی کوتاهی انجام دادیم.

وی گفت: از گذشته بنده به همراه تعدادی از همکارانم یک حلقه مطالعاتی داشتیم که در پژوهشکده تاریخ اسلام فعالیت می کردیم. به واسطه همکاربودن با اساتید و رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در دانشگاه تهران به پژوهشگاه پیشنهاد دادیم که گروهی با نام «فرهنگ، تاریخ و پژوهش های میان رشته ای» تشکیل شود، ریاست پژوهشگاه هم استقبال کرد و بدین ترتیب قرار شد که ما فعالیت خودمان را آغاز کنیم.

رحمانیان افزود: دغدغه اصلی و اولویت این گروه، مسائل روز ایران با رویکرد میان رشته ای و تاریخی است. ضمن اینکه به عقیده ما درون تک رشته های دانشگاهی نمی توان مسائل را مطرح کرد. درست است که هرکدام از رشته ها توانایی تخصصی خوبی دارند ولی همین ر شته های اگر باهم و در کنار یکدیگر باشند هم افزایی خوبی صورت می گیرد ولی در ایران متاسفانه پژوهش های میان رشته ای علوم انسانی بسیار عقب است و رشته های دانشگاهی ما به صورت جزیره ای هستند و باهم همکاری ندارند. مثلا ممکن است در دپارتمان تاریخ رساله ای درباره ادبیات نوشته شود ولی هیچ ارتباطی با اساتید دپارتمان ادبیات برقرار نمی شود.

استادیار تاریخ دانشگاه تهران ادامه داد: همکاری گروه های علوم انسانی با یکدیگر بسیار ضعیف است. به همین دلیل قصد گروه ما این است که فعالیت های میان رشته ای را ترویج و دانش موجود در سطح جهان را شناسایی و اقتباس کند نه صرفا تقلید.

وی در خصوص اعضای این گروه توضیح داد: عده ای از دوستان قبل از تشکیل این گروه هم با ما در پژوهشکده تاریخ اسلام همکاری داشتند ولی برخی به تازگی به ما اضافه شده اند. به هرحال اعضای این گروه در حال حاضر عبارت اند از: احسان شریعتی، حسین پاینده، هاشم آقاجری، غلامرضا کاشی، نعمت الله فاضلی، محمدمالجو، حسین مجتهدی، ابراهیم توفیق، بیژن عبدالکریمی، حسینعلی نوذری، محمدعلی اکبری و محمدامین قانعی راد.

رحمانیان در پایان برنامه های گروه نامبرده را تشریح و تصریح کرد: برگزاری نشست های گروهی، سخنرانی های تک نفره، همایش های یک روزه با موضوعات میان رشته ای، برگزاری جلسات نقد کتاب و معرفی چهره های برتر فرهنگی، فکری و تاریخی از جمله برنامه های این گروه در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات است. هچنین دو نشست با عنوان «رمان اجتماعی و تاریخ» و «تاریخ مردم» تا پایان امسال در پژوهشگاه برگزار می شود.