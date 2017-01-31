به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن موسوی صبح امروز در مراسم نواختن زنگ انقلاب در جمع مردم، فرهنگیان، دانش آموزان و مدیران با تبریک سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اظهار کرد: ۱۲ بهمن ماه سالروز ورودی تاریخی امام راحل به میهن اسلامی است که هر ساله باید این رویداد مهم و تاریخی گرامی داشته شود.

وی افزود: ۱۲ بهمن نقطه عطفی در تاریخ است و می‌رود تا پرچم اسلام را در اقصی نقاط دنیا برافراشته کند.

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی احیاگر اسلام ناب محمدی (ص) است، ادامه داد: قبل از انقلاب چه بلاهایی که بر سرما آمد و بعد از آن با پیروزی انقلاب بیداری اسلامی در جهان شکل گرفت، علی رغم توطئه‌ها و تحریم‌های دشمنان نظام اسلامی، امروز انقلاب اسلامی سربلند و مقتدر مسیر الهی و انقلابی خود را طی می‌کند.

وی اظهار داشت: دشمنان ما با ترو ها، تحریم ها نتوانستند مسیر انقلاب را با مشکل مواجه کنند وحضور با باصیرت مردم در همه صحنه ها سبب شده دشمنان ما شکست بخورند.

امام جمعه دهلران افزود: همه دانش آموزان معلم ،مسئولین در برابر نظام مسئول هستند تا آن را به دست صاحب اصلی خود امام عصر تحویل بدهند.

موسوی تصریح کرد: رفتار خصمانه آمریکا و رئیس جمهور احمق آن به دنبال دیوار کشیدن بین ملت ها هستند که این نشان از دسپاچگی نظام سلطه است و در واقع این اقدام که بر علیه کشورهای مسلمان وایران انجام داده قطعا بر علیه خودش است.

وی بیان داشت: قطعا توطئه هایی که آمریکا انجام می دهد همه جهانیان شاهد و نظارگر آن خواهند بود که آمریکا به دنبال نفاق در جهان است.

بهره برداری از ۶۲ پروژه دهلران

فرماندار دهلران گفت: خوشبختانه از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی تاکنون اقدمات خوبی صورت گرفته است.

حسینعلی موسوی افزود: خالق جشن های دهه فجر ملت ایران هستند که در مقابل ظلم و جور ایستادند و پیروز شدند.

وی به دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی در عرصه های مختلف اشاره و افزود: رهبری امام امت و حضور مردم در صحنه از مهمترین عوامل پیروزی انقلاب هستند.

موسوی گفت: در دهه فجر ۶۲ پروزه در این شهرستان با اعتباری بالغ بر شش هزار میلیارد ریال بهره برداری و کلنگ زنی می شود.

وی به ظرفیت های شهرستان در حوزه های مختلف و به ویژه حوزه اب و خاک اشاره و افزود: دولت در زمینه پروژه های آب و خاک شهرستان سرمایه گذاری های کلانی انجام داده است.