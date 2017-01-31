اقتدار نظام اسلامی روز به روز در حال افزایش است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدنقی لطفی در مراسم آغاز جشن های انقلاب اظهار داشت: انقلاب اسلامی ملت ایران به امیدی برای ملت های مظلوم عالم تبدیل شده و بسیاری از جنبش های منطقه ای و آزادی بخش با تاسی به حرکت ملت ایران در بهمن ۵۷ شکل می گیرند.

وی ادامه داد: ملت ایران با حرکت پشت سر رهبری فاضل و سیاستمداری آگاه به شرایط زمان و مکان توانست رژیم ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی را که مورد حمایت مستکبران عالم بود، به زانو در آورد.

امام جمعه ایلام گفت: شخصیت الهی امام راحل چنان تاثیری در دل های جوانان این سرزمین قرار داد که باعث شد بهترین فرزندان این مرز و بوم برای دفاع از کیان ایران عزیر در دوران انقلاب و دفاع مقدس بهترین سرمایه خود یعنی جان خود را فدا کنند.

لطفی اضافه کرد: امروز نیز در قالب مدافعان حرم فرزندان این شهدا و ایثارگران به دفاع از حرم ائمه اطهار (ع) در مقابل هجمه تکفیری های مورد حمایت غرب می پردازند.

وی یادآور شد: با وجود کارشکنی های بسیار برای ناکارآمد نشان دادن این انقلاب روز به روز بر شکوه و عظمت این انقلاب افزوده شده و قله های پیشرفت و توسعه توسط فرزندان ایران زمین فتح می شود.