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۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۱۵

فرماندار قرچک:

حفظ وحدت یکی از راه های پاسداشت انقلاب اسلامی است

حفظ وحدت یکی از راه های پاسداشت انقلاب اسلامی است

قرچک-فرماندار شهرستان قرچک گفت:حفظ وحدت یکی از راه های پاسداشت انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود مرسلپور صبح سه شنبه در مراسم نواخته شدن زنگ انقلاب اسلامی در مدرسه دخترانه شهدای محراب قرچک با تبریک دهه فجر و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امام راحل اظهار داشت: بر اساس گفتمان سیاسی، انقلاب به معنی تحول، نوآوری و حرکت شتاب دهنده است که با تدبیر و درایت حضرت امام و پشتوانه مردم این انقلاب در سال ۵۷ به ثمر نشست.

وی با تأکید بر اینکه خاطرات انقلاب اسلامی و کسانی که در پیروزی آن نقش ایفا کردند باید در جامعه تبیین شود، بیان کرد: حفظ انقلاب و پاسداشت آن و حرمت خون شهیدان و یاد امام راحل در جامعه ما اهمیت دارد.

وی ادامه داد: یکی از راه های پاسداشت انقلاب اسلامی، وحدت به معنای واقعی بوده که بارها در کلام امام و رهبری مورد تأکید قرار گرفته است.

گفتنی است در این مراسم حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی امام جمعه، بخشدار مرکزی، معاونین فرماندار، اعضای شورای اسلامی شهر، مدیر آموزش و پرورش و روسای ادارات نیز حضور داشت.

کد مطلب 3893056

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