مراقب اصل مردمداری نظام باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی پیش از ظهر امروز در مراسم تجدید بیعت مدیران دستگاه های اجرایی با نماینده ولی فقیه در خوزستان اظهار کرد: حضرت امام در ارتباط با این انقلاب عظیم چند تعبیر داشتند یکی اینکه وقتی بحث پیرامون نامگذاری انقلاب بود ایشان فرمودند جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر و نه بیشتر باید باشد.

وی افزود: نامگذاری این چنینی نشان از نقش مردم و تاثیر آنها در شکوفایی و استمرار یک واقعه عظیم به نام انقلاب دارد. اسلام نیز محتوای این حکومت است که محتوای نظام باید بر اساس دین مبین اسلام (دین عامه مردم در کشور ایران) باشد.

استاندار خوزستان تصریح کرد: برای استمرار بخشیدن و بقای نظام جمهوری اسلامی باید به تاکیدات امام راحل و اسلامی بودن این نظام توجه و اهتمام ویژه ای داشته باشیم.

شریعتی تاکید کرد: در پیروزی انقلاب اسلامی وقتی که جمع مردم به یاری امامت امت شکل گرفت، انقلاب به ثمر رسید. وقتی این وابستگی و همدلی بین مردم و امامت و امت بین مردم شکل گرفت این انقلاب شکوه بسیاری به خود گرفت.

وی بیان کرد: بعضا کم و کاستی هایی اگر هست باید به دنبال حل آن باشیم و در عین حال به اصل آن خدشه ای وارد نکنیم. باید نسبت به اصل مردمداری نظام مراقبت های ویژه ای داشته باشیم

استاندار خوزستان عنوان کرد: دهه فجر مقطع رهایی مردم از زیر بار ظلم، استبداد و استعمار و زمان شروع آقایی مردم ایران است که خود بر سرنوشت خودشان حاکم شده و کارها را به دست بگیرند.

شریعتی خبر داد: طبق روال هر ساله برنامه هایی برای دهه فجر داریم ولی امسال در وسعت بیشتر و در قالب ۱۵ هزار برنامه اجرایی برنامه ریزی شده است. همچنین پروژه های عمرانی بسیاری نیز به رسم معمول در این ایام افتتاح می شود.

وی تاکید کرد: ارتقای تولید ملی، افزایش صادارت و افزایش ثروت ملی را باید با انجام کارهای جدی و توجه ویژه داشتن به اقتصاد مقاومتی محقق کنیم.