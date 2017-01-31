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۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۱۳

معاون استاندار ایلام:

رفیع ترین قله های پیشرفت توسط فرزندان ایران زمین فتح شده است

رفیع ترین قله های پیشرفت توسط فرزندان ایران زمین فتح شده است

ایلام-معاون سیاسی، امنیتی استاندار ایلام گفت: امروز رفیع ترین قله های توسعه و پیشرفت علمی توسط فرزندان این سرزمین فتح شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری روز سه شنبه در مراسم زنگ انقلاب در مدرسه آقا حسین ‌بن علی (ع) اظهار کرد: ملت ایران پیش از انقلاب برای دریافت ابتدایی ترین تجهیزات باید از غربی ها اجازه می گرفت و حتی برای تعویض روغن هواپیما از ما حق مستشاری دریافت می کردند ولی امروز به برکت انقلاب اسلامی انواع موشک ها، فناوری ‌هسته ای و نانو در چارچوب اقتصاد مقاومتی توسط جوانان ایرانی ساخته می شود.

وی ادامه داد: این موفقیت ها تنها در سایه اعتماد به فکر و خلاقیت جوان ایرانی و حمایت از تولید داخلی میسر شده و هر زمان به توانایی های داخلی اتکا کرده ایم، توانسته ایم، بزرگترین سدهای پیش روی کشور را بشکنیم.

معاون استاندار ایلام تاکید کرد: امام راحل (ره) سال ۴۲ سربازان خود را کسانی معرفی کرد که در گهواره‌ها هستند و سال ۵۷ این کودکان در قالب جوانانی رشید به مقابله با دژخیمان رژیم پهلوی پرداخته و تواتنستد با تاسی به رهنمودهای حضرت امام این نهضت را به پیروزی برسانند.

کلانتری یادآور شد: امروز در حالی آغاز دهه فجر را جشن می‌گیریم که جای خالی یار امام و انقلاب و رفیق ۵۲ ساله‌ی رهبری حضرت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بخوبی احساس می ‌شود ، چراکه ایشان از ستون ها مستحکم این نظام محسوب می شدند و به یاران شهیدش مطهری، بهشتی و امام راحل و شهیدان پیوستند.

کد مطلب 3893059

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