دستگاه های دخیل در امر سفر برای ایجاد زیارتی با آرامش تلاش کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در این دیدار که در تالار ولایت حرم مطهر رضوی برگزار شد، به همکاری نزدیک آستان قدس رضوی با جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اشاره و اظهار کرد: آستان قدس رضوی همکاری‌های خوبی با جمعیت هلال احمر دارد، به خصوص در ایام تابستان، عید و دهه آخر صفر که زائران حرم مطهر رضوی حضور بی شماری در مشهد مقدس دارند.

وی ادامه داد: در سال جاری در دهه پایانی صفر و ایام شهادت امام علی بن موسی الرضا(ع) حدود ۳۰۰ هزار زائر پیاده به بارگاه منور رضوی مشرف شدند که جمعیت هلال احمر نقش به سزایی در خدمات رسانی مناسب به این زائران داشت.

تولیت آستان قدس رضوی با بیان این مطلب که هلال احمر زمینه گرد آمدن جمعیت انبوهی از داوطلبان را برای خدمت به مردم و کشور فراهم کرده است، عنوان کرد: این جمعیت شرایطی را ایجاد کرده تا از تمام ظرفیت جامعه با سلایق و گرایش‌های مختلف در راستای خدمت رسانی به مردم و کشور استفاده شود که این موضوع امری بسیار مبارک است.

وی با اشاره به اینکه زائر محوری یکی از اولویت‌های اصلی آستان قدس رضوی است، بر لزوم تلاش تمام دستگاه‌های دخیل در امر سفر برای رقم زدن زیارتی توام با آرامش برای زائران بارگاه قدس رضوی تاکید کرد.