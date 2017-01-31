به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله فلاح نژاد امروز در مراسم زنگ انقلاب در سخنانی با اشاره به اینکه پیروزی انقلاب اسلامی ایران دلایل زیادی دارد اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب همواره شاهد موفقیت های زیادی در سطح بین المللی و سطح ملی بوده ایم.

وی با بیان اینکه این دولت با تمام توان در خدمت انقلاب، مردم و نظام است گفت: مهم ترین دلیل تداوم و استمرار انقلاب اسلامی ایران انگیزه الهی و همچنین وجود مقام معظم رهبری به عنوان فردی آگاه و دانشمند است.

فرماندار شهرستان سلسله همچنین وحدت بین مردم را شاخص دیگر وفقیت انقلاب اسلامی ایران برشمرد و گفت: همچنین حضور مردم در همه صحنه های انقلاب از دیگر دلایل موفقیت و پیشرفت ایران اسلامی بوده است.

فلاح نژاد با تاکید بر اینکه راه انقلاب اسلامی تداوم خواهد داشت عنوان کرد: نسل سوم و چهارم انقلاب باید بدانند که نسل های گذشته آنها چطور عمل کرده تا ایران اسلامی مقتدر و مستقل در دنیا به کار خود ادامه بدهد.

وی تصریح کرد: شرط تداوم این انقلاب آشنا کردن نسل سوم و چهارم با ارزش ها، باورها وتوانمندی های انقلاب اسلامی است.

حجت الاسلام صالحی امام جمعه موقت سلسله نیز در سخنانی با بیان اینکه وجود مقام معظم رهبری موجب تداوم انقلاب اسلامی ایران شده است اظهار داشت: در این راستا باید ما حافظ ارزش های انقلاب اسلامی ایران باسیم.

وی با اشاره به اینکه امام (ره) با اندیشه و تدبیر خود مقابل رژیم شاهنشاهی ایستاد گفت: امام(ره) با شجاعت در مقابل ظلم و ستم ایستاد.

امام جمعه موقت سلسله با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران سختی ها و مشکلات فراوانی را پشت سر قرار داده است گفت: با این وجود با تدبیر و آگاهی مقام معظم رهبری این مشکلات رفع شده و روز به روز بر قدرت انقلاب اسلامی ایران افزایش یافته است.