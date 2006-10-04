جواد جهانگير زاده، به عنوان يكي از نمايندگاني كه وزير بازرگاني را به جهت گراني هاي اخير قيمت آرد و نان به مجلس فرا خوانده بود، در گفتگو با خبر نگار اقتصادي مهر با اعلام خبر فوق اظهار داشت: در روزهاي اخير قيمت آرد براي نانوايي ها افزايش يافته است كه اين مسئله به همراه افزايش چشمگير قيمت نان فشار زيادي را روي مردم و به خصوص اقشار آسيب پذير جامعه وارد مي كند.

وي افزايش قيمت ماكاروني را هم به عنوان يكي از اقلام غذايي اصلي خانوارها موثر از افزايش قيمت آرد دانست و گفت: اخيرا قيمت اين كالاها هم به ميزان قيمت آرد افزايش يافته است.

جهانگيرزاده توضيحات و راهكارهاي وزير بازرگاني در جهت ساماندهي قيمت آرد و نان را مثبت ارزيابي كرد و با استناد به اظهارات وي تصريح كرد: وزارت بازرگاني به منظور كاهش فشار بر طبقات مختلف جامعه از اين پس رويكرد جدي خود را در زمينه مبارزه با رانت خواري آرد آغاز خواهد كرد.

نماينده مردم اروميه افزود: عدم توزيع عادلانه آرد در نقاط مختلف كشور به عنوان يكي از سئوالات اصلي نمايندگان مجلس از وزير بازرگاني است كه اين مشكل نيز با تمهيدات اتخاذ شده از طرف اين وزارتخانه به زودي مرتفع خواهد شد.

وي با بيان به اين كه جهت گيري هاي فعلي در زمينه توليد آرد و نان بايد به كلي تغيير كرده و تحت يك سازماندهي منظم قرار گيرد، خاطر نشان كرد: عمده ترين اقدام در اين راستا يكسان سازي در توليد است كه به منظور بهره گيري كافي از توان توليد كنندگان بايد كارخانجات سراسر كشور تقويت شوند.

جهانگيرزاده در اين باره توضيح داد: هم اكنون كارخانه هاي توليد آرد از 40 درصد توان خود در توليد اين ماده غذايي استفاده مي كنند و 60 درصد توان آنها در اين راستا بلا استفاده مانده است.