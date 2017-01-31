نمایشگاه خلاقیت کودکان مهدهای کودک کرمانشاه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت دهه فجر امروز سه شنبه با حضور مسئولان بهزیستی و مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، نمایشگاه خلاقیت کودکان مهدهای کودک شهرستان کرمانشاه افتتاح شد.

به نمایش گذاشتن استعدادهای کودکان مهدهای کودک و ایجاد انگیزه در بین آنها برای ایجاد خلاقیت در دیگر رشته های هنری از اهداف برپایی این نمایشگاه است.

انقلاب اسلامی موضوع این نمایشگاه است که طی ایام دهه فجر برپا خواهد بود.

این نمایشگاه در دهه مبارک فجر در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه واقع در سه راه ۲۲بهمن آماده بازدید علاقه مندان است.

دفتر امور مهدهای کودک بهزیستی با همکاری کانون پرورش فکری استان متولی برپایی این نمایشگاه هستند.