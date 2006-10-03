تساوي استقلال و صباباتري/ استقلال فرصت صدرنشيني را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، در اين ديدار كه به قضاوت محسن تركي و از ساعت 20 در ورزشگاه آزادي تهران برگزار شد، دو تيم استقلال و صباباتري در پايان 90 دقيقه به تساوي 1 بر1 دست يافتند. نيمه دوم اين ديدار درحالي با تساوي بدون گل آغاز شد كه دو تيم فوتبال زيبا و جذابتري را در 45 دقيقه دوم به نمايش گذاشتند.



دراين نيمه ابتدا صباباتري در دقيقه 59 توسط عليرضا عباسفر به گل برتري دست پيدا كرد اما اين گل چند دقيقه بعد توسط عليرضا منصوريان در دقيقه 74 پاسخ داده شد. در دقايق باقي مانده بازي، دو تيم فرصت هاي خوبي براي گلزني بدست آوردند اما نتوانستند از اين موقعيت ها استفاده كنند.

تيم فوتبال استقلال با كسب اين تساوي 10 امتيازي شد و پس از سايپا در رده دوم جدول رده بندي قرار گرفت. تيم فوتبال پرسپوليس هم در رده سوم جدول رده بندي قرار دارد.

زمان سه ديدارباقيمانده هفته پنجم ليگ برتر كه به علت نداشتن نوركافي ورزشگاههاي اميديه اهواز، حافظيه شيراز و شهيد سليمي كيا به تعويق افتاده بود هنوز از سوي فدراسيون فوتبال اعلام نشده است.