امضای ۵ سند همکاری مشترک بین ایران و فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق ایران، در این همایش ۵ سند همکاری شامل، یک سند همکاری در زمینه توسعه فرودگاه مشهد، یک سند برای ساخت کارخانه بایواتانول کرمانشاه و دو سند همکاری در زمینه شیلات با هدف تولید خاویار و انتقال تکنولوژی برای پرورش ماهیان خاویاری بین فعالان اقتصادی دو کشور به امضا رسید.

همچنین یک سند همکاری بین اتاق بازرگانی البرز و یک شرکت فرانسوی در زمینه برگزاری دوره های آموزشی هوایی و تربیت خلبان برای ایران و کشورهای منطقه به امضا رسید.

در این همایش تیبو دوسیلگی، رئیس انجمن کارفرمایان فرانسه گفت: «این دیدارها فرصت برقراری ارتباط و همکاری اقتصادی، فنی و علمی را فراهم می کند.»

وی با تاکید بر اینکه شرکت های فرانسوی فقط به دنبال حضور در بازار داخلی ایران نیستند، افزود: «اکثر شرکت های فرانسوی در رابطه با ایران، همکاری مشترک برای کار منطقه ای و آموزش از طریق ایران را هدف‌گذاری کرده اند که فعالیت اتاق ایران، برای نزدیک تر شدن بخش های خصوصی دو کشور حائز اهمیت است.»

رئیس انجمن کارفرمایان فرانسه، تفاهم نامه های همکاری بین دو کشور که با حضور روسای جمهور در فرانسه انجام شد را نقطه عطفی را برای تقویت مناسبات اقتصادی پس از برجام خاطر نشان کرد و افزود: «با رفع مشکلات ناشی از تحریم های بین المللی، فرصت همکاری با ایران در زمینه همکاری های صنعتی فراهم شد و در آینده این همکاری ها روز به روز افزایش خواهد داشت.»