به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش امیری ظهر سه شنبه در دیدار مدیران استان با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان، افزود: باید طوری رفتار کنیم که نسل های سوم و چهارم باورکنند که این انقلاب انقلاب همدلی و وحدت بوده است.
وی با تاکید بر اینکه ملت بزرگ ایران در سالهای ۵۶ و ۵۷ برای دفاع از مرجع خود با همه وجود به صحنه آمدند، ادامه داد: مردم در آن دوران با سختیها و دشواریهایی مواجه بودند و شهدای زیادی برای به بار نشستن این حرکت عظیم و بزرگ تقدیم انقلاب اسلامی شده است.
استاندار زنجان گفت: زنجان هم قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ۲۹ شهید تقدیم نظام کرده است و مردم همواره با حضور خود در صحنه شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» سر میدادند.
درویش امیری تاکید کرد: جوانان باید بدانند پس از یک دوره مبارزه سخت و دشوار و تحمل شکنجههای رژیم طاغوتی به این جایگاه بزرگ رسیدهایم.
وی با بیسان اینکه حضور همزمان با ۱۲ بهمن ماه در مدارس و نواختن زنگ انقلاب در جمع نسل سومیها و نسل چهارمیها برای دادن پیام مهمی است، ادامه داد تصریح کرد: در روز دوازدهم بهمن ماه اراده پولادین ملت ایران و ایستادگی آنها فرودگاهی که بسته بود را به روی امام راحل (ره) گشود.
درویش امیری با یادآوری اینکه مردم خواستار استقلال و خروج کشور از زیر سلطه بودند و میخواستند آزادانه عمل کنند و مردم خواستار حق رای بودند، گفت: دوازدهم بهمن سال ۵۷ هیچ وقت فراموش نخواهد شد و باید با همه ابعاد و ظرفیتش آنچه را که در آن روزها گذشت را برای نسل سوم و چهارم بازگو کرد.
وی با بیان اینکه وی یاد آورشد: نباید مسائل و اشکالاتی که ممکن است در ذهن نسلهای جدید شکل گیرد به حساب نظام مقدس و انقلاب اسلامی گذاشت، خاطرنشانکرد: عدهای در این کشور به دنبال تضعیف جمهوریت نظام هستند و اشتباه میکنند.
استاندار زنجان افزود: جمهوریت نظام باعث همبستگی ملت است و این جمهوریت باعث میشود که مردم به پای صندوق رای بیایند و رای بدهند.
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