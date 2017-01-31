مهدی مجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات لیگ اسکیت فری استایل در همدان اظهار داشت: دومین سری مسابقات لیگ اسکیت فری استایل به مناسبت دهه مبارک ۱۴ بهمنماه با حضور سرپرست فدراسیون اسکیت جمهوری اسلامی ایران در ورزشگاه شهید حاجی بابایی مریانج برگزار خواهد شد.
وی افزود: این مسابقات با حضور تیمهای استانهای کشور در گروههای سنی مختلف بین خانمها و آقایان برگزار خواهد شد.
رئیس هیئت اسکیت استانهمدان بابیان اینکه استانهمدان نیز تیم فری استایل خود را به این لیگ معرفی خواهد کرد، گفت: محل اقامت و اسکان تیمهای ورزشی در مجموعه ورزشی شهید حاجی بابایی مریانج پیشبینیشده و با حمایت اداره کل ورزش و جوانان استانهمدان این مسابقات برگزار میشود.
مجیدی خاطرنشان کرد: برگزاری مسابقات مختلف در این رشته باعث بالا رفتن سطح ورزشکاران ما و کسب تجربه خواهد شد.
وی با اشاره به برگزاری جشنواره استعدادیابی همگانی در همدان بیان کرد: تنها ۵ هیئت اسکیت کشور در جشنواره همگانی استعدادیابی حضور دارند که خوشبختانه همدان یکی از این ۵ هیئت ورزشی است.
رئیس هیئت اسکیت استانهمدان عنوان کرد: تابهحال جلسات متعددی با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان، معاون توسعه ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان استان، معاون تربیتبدنی آموزشوپرورش استان و اعضای هیئت در رابطه با جشنواره همگانی استعدادیابی برگزارشده و با تمام توان برنامهریزیهایی در این رابطه انجامشده است.
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