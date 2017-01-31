مغرضان در حادثه پلاسکو در پی اهداف از پیش تعیین شده بودند

به گزارش خبرگزاری مهر، «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» با پایان یافتن عملیات مجاهدانه آواربرداری حادثه پلاسکو و تشییع شهدای قهرمان آتش نشان ضمن صدور بیانیه‌ای تاکید کرد: حادثه پلاسکو همانند هر رویداد تلخ دیگری در کشور عزیزمان، صحنه عرض اندام مگسانی بود که عرصه سیمرغ را جولانگه خود قلمداد می‌کردند، غافل از اینکه طبق معمول عرض خود می‌برند و زحمت ما می‌دارند.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

با پایان یافتن ۹ روز جهاد مقدس رادمردان شجاع آتش‌نشانی و شهرداری و سایر نیروهای امدادی، انتظامی و نظامی و دولتی حاضر در «عملیات پلاسکو»، بار دیگر ضمن بزرگداشت یاد و خاطره قهرمانانی که مظلومانه در دفاع از جان و مال شهروندان، ققنوس‌وار از دل آتش به معراج رفتند، طلب صبر و اجر برای خانواده‌ها و بستگان این مردان بی‌ادعا، آرزوی آمرزش و مغفرت برای سایر شهروندانی که در این حادثه جان باختند و همچنین عرض تسلیت به بازماندگان آنان داریم.

اکنون جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی بر خود لازم می‌داند نکاتی را اعلام و بر آنها تاکید کند:

۱. تجلیل از مقام آتش‌نشانان شهید، نه صرفا تجلیل از چند مامور شجاع بلکه تجلیل از مفهوم والای ایثار، انسانیت، از جان‌گذشتگی، احساس مسئولیت، وظیفه‌شناسی، شجاعت و والاتر و بالاتر از همه، مفهوم بی‌بدیل «شهادت» در راه خداست. کلیدواژه‌های دقیق رهبر معظم انقلاب در پیامی که در پی این حادثه صادر کردند، خود بیانگر عظمت کار آتش‌نشانان شهید است؛ چنانکه «شهامت» و «فداکاری متعهدانه» این قهرمانان شهر را تحسین و این حادثه را «امتحانی دشوار» توصیف فرمودند. بنابراین، تجلیل از مقام شهدای این حادثه و دلجویی از خانواده‌های بزرگوار آنان در قالب هر برنامه و به هر بهانه‌ای، کمترین وظیفه‌ای است که اکنون بر عهده همه مسئولان ذی‌ربط است.

۲. حادثه پلاسکو بار دیگر نشان داد که منش اسلامی و ایرانی هموطنانمان در هر شرایط بحرانی و به‌ ویژه در قبال رویدادهای دارای جنبه‌های عمیق عاطفی و انسانی، بیش از پیش جلوه‌گر خواهد شد و مناقشات و دعواهای روزمره که حاصل اختلاف سلایق و امری کاملا طبیعی است، جای خود را به عطوفت و همدلی خواهد داد. چهارراه استانبول، ۹ شبانه‌روز صحنه تماشایی این مهربانی ملی بود؛ چه در لقمه‌هایی که آن مادر ایرانی با حجاب برتر برای فرزندان آتشنشان خود در گرماگرم عملیات پلاسکو می‌پیچید و چه در آن غذای گرمی که یک هموطن مسیحی و خانواده‌اش در آن شب سرد زمستانی برای نیروهای حاضر در میدان آورده بودند.

این انسجام و همدلی کم‌نظیر در موضوعاتی که رگه‌های پررنگ دینی و میهنی در آنها به چشم می‌خورد، نظیر استقبال ملی از پیکر پاک غواصان عملیات کربلای ۴ و تجلیل از مقام شامخ شهدای مدافع حرم، نشانگر درک و دریافت صحیح ملت عزیز ایران از ارزش‌های انسانی و منافع ملی است. ضمن ارج نهادن به این روحیه دشمن‌شکن، لازم است دولت، رسانه‌ها، دستگاه‌های فرهنگی و به‌ویژه رسانه ملی با تحلیل دقیق این انسجام ملی، همواره در زنده نگاه داشتن این روحیه و تقویت آن به صورت فعال وارد میدان شوند و این هدف را با نگاهی راهبردی دنبال کنند.

۳. خطرپذیری، آرامش‌بخشی و کمک به همنوع، واژگانی است که همواره بر تارک اخلاق دینی و هویت ملی ایرانیان می‌درخشد. لذا لازم است که با نهادینه‌سازی این مفاهیم، نسل‌ حاضر و نسل‌های بعدی، این حادثه را چون مرامنامه‌ای حاوی این مضامین بلند برای رویارویی با بحران‌ها و خطرات احتمالی در آینده نصب‌العین خود داشته باشد و «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» نیز به نوبه خود با تاکید بر این ارزش‌ها تلاش خود را در جهت فرهنگ سازی هر چه بیشتر در این زمینه به کار خواهد بست.

۴. حادثه پلاسکو همانند هر رویداد تلخ دیگری در کشور عزیزمان، صحنه عرض اندام مگسانی بود که عرصه سیمرغ را جولانگه خود قلمداد می‌کردند، غافل از اینکه طبق معمول عرض خود می‌برند و زحمت ما می‌دارند. این دسته که در راس آنها رسانه‌های معاند فارسی‌زبان و منبع تغذیه محتوایشان اظهارات خودکارشناس‌پنداران ورشکسته خارج‌نشین بود، با سیگنال‌های خواسته یا ناخواسته برخی مغرضان یا غافلان داخلی، حادثه‌ای را که وجدان هر صاحب وجدانی در داخل و خارج کشور را جریحه‌دار کرده بود، بستر دشمنی‌های دیرینه خود کردند و با کوبیدن بر طبل ناکارآمدی نظام مقدس جمهوری اسلامی در مدیریت بحران، تلاش کردند ذهن مخاطبان خود را از اصل حادثه دور کرده و اهداف از پیش مشخص خود را دنبال کنند.

در حالیکه طبق معمول مرتکب اشتباه محاسباتی شدند و فراموش کردند که ملت عزیز ایران گرچه ممکن است انتقاداتی هم به برخی شیوه‌ها در مدیریت بعضی از رویدادها از سوی مسئولان داشته باشند اما خوب می‌دانند که در شرایط حساس صرفا باید با تقویت روحیه همدلی و به کارگیری انسجام و وحدت، چشم و گوششان به فرمان مقتدایشان حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) باشد و بر همین مبنا این فرموده رهبر معظم انقلاب را که «در حال حاضر همه تلاشها باید برای نجات جان گرفتارشدگان جهت دهی شود» به گوش جان شنیدند و لبیک گفتند.



۵. توقع از نیروهای داخلی این بود که همپای مردم، تنها به امداد و نجات بپردازند اما متاسفانه باز هم تفکر سیاسی صرف و توجیه وسیله برای رسیدن به هدف، بر اظهارات و نظرات برخی مسئولان سایه افکند و با دور ساختن آنان از عاطفه عمومی جامعه، مسیر تسویه‌حساب‌های سیاسی را پیش پای آنان نهاد. ضمن اعلام انزجار از چنین رویکردی، امید می‌رود چنین بداخلاقی‌هایی که با مستمسک قرار دادن غم و اندوه هموطنان روا داشته می‌شود، از فضای سیاسی و اجرایی کشور رخت بربندد و همگی مسئولان، دوشادوش مردم صرفا به وظایف قانونی و انسانی خود عمل کنند.

۶. در شرایط فعلی با فروکش کردن احساسات و هیجانات ناشی از این حادثه تلخ و جانگداز، مهم‌ترین خواسته افکار عمومی و مطالبه مردم شریف از دولت محترم این است که ضمن بررسی ابعاد گوناگون حادثه و تدوین راهکارهایی عملی برای پیشگیری از وقوع چنین فجایعی، زمینه بازگشت کسبه محترم ساختمان پلاسکو و همه کارگران این مجتمع تجاری را در ایام پایانی سال به بازار کسب و کار فراهم کند تا خدای ناکرده شرمندگی این صنف محترم نزد اهل و عیال بر داغ از دست رفتن سرمایه و جان باختن دوستان و همکاران، اضافه نگردد.

«جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» در حد وسع و بضاعت خود برای پیگیری اهداف بیان‌شده از تمام ظرفیت‌های خود بهره خواهد جست.