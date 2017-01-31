اتمام ساخت درهای مطلای حرم امامین عسکریین (ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات عالیات، مصطفی نوریان با بیان اینکه حدود ۵۰ هنرمند در رشته‌های نجاری، میناکاری، خوشنویسی، طلاکاری، معرق و قلمزنی در ساخت این درها مشارکت داشتند گفتند: طراح این آثار نفیس، پرویز اسکندرپور خرمی است.

نوریان با بیان اینکه این درها از جنس چوب ساج، انار و گردو می‌باشد، افزود: از مقادیری طلا و مس نیز برای تزئیین درها استفاده شده است.

به گفته وی، این درها هرکدام در ابعاد یک متر و۲۱ در دو متر و۲۰ سانتی متر طراحی و ساخته شده و قرار است در ورودی‌های حرم امامین عسکریین علیهم السلام نصب شوند.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیت استان اصفهان با بیان اینکه در انتظار اعلام زمان انتقال و نصب از سوی مسئولان هستیم گفت: به نیت پنج تن آل عبا و ظهور منجی عالم بشریت حضرت مهدی (عج)، مضامینی برگرفته شده از آیات مقدس قرآن کریم، زیارت جامعه کبیره و اسماءالله و در قسمت بالای هر کدام از درها صلوات بر محمد و آل محمد طراحی و حک شده است.

وی یاد آور شد: پیش از این نیز چند اثر نفیس همچون درهای حرم امام حسین(ع)، کتیبه‌های قتلگاه، روپوش مضجع امام حسین(ع)، امامین جوادین(ع) و حضرت مسلم ابن عقیل و ...در کارگاه آفرینش‌های هنری ستاد بازسازی عتبات عالیات اصفهان ساخته و به اعتاب مقدسه اهدا شده است.