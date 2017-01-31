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۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۵۸

به مناسبت ایام دهه فجر؛

مسابقه سپیده تا طلوع در دانشگاه تهران برگزار می‌شود

مسابقه سپیده تا طلوع در دانشگاه تهران برگزار می‌شود

مسابقه اینترنتی از سپیده تا طلوع از سوی معاونت فرهنگی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، به مناسبت ایام‌الله دهه فجر، ۱۰ مسابقه اینترنتی به‌ صورت روزانه ویژه دانشجویان، کارکنان، استادان دانشگاه تهران و خانواده‌های وی از ۱۲ تا ۲۲ بهمن‌ماه برگزار می‌شود.

در این مسابقات، روزانه پنج سوال مطرح می‌شود که شرکت‌کنندگان باید به‌صورت آنلاین به سوالات مسابقه که با موضوع تبیین گفتمان انقلاب اسلامی است، پاسخ دهند.

علاقه‌مندان برای شرکت در این مسابقات، می‌توانند به درگاه اینترنتی اداره‌کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران (http:// cultural.ut.ac.ir) مراجعه کنند.

کد مطلب 3893102

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