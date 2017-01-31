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۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۳۷

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی قزوین:

زنگ انقلاب در مدارس روستایی استان قزوین نواخته شد  

زنگ انقلاب در مدارس روستایی استان قزوین نواخته شد  

قزوین- همزمان با ۱۲ بهمن سالروز ورود تاریخی حضرت امام خمینی (ره) به میهن اسلامی زنگ انقلاب در مدارس روستایی استان قزوین نواخته شد. 

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم زنگ انقلاب روز سه شنبه باحضور حجت الاسلام محمود گروسی مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه درسازمان و مسئول کمیته روستایی و عشایری ستاد دهه فجر استان، مهاجری قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان، مرتضی علیخانی بخشدار مرکزی قزوین و شورا های روستاها و خانواده معظم شهدا در دبیرستان دخترانه یگانه در روستای شینقر از توابع بخش مرکزی قزوین به صدا درآمد.

مسئول کمیته روستایی و عشایری ستاد دهه فجر استان قزوین در این مراسم به دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران و نقش بی بدیل امام راحل در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: انقلاب  اسلامی مانند چراغی درخشان توانست مسیر روشنی فراروی انسانهای مومن ایجاد کند و امروز پیام انقلاب به ملتهای مظلوم جهان رسیده و آنها را نیز بیدار کرده است.

گروسی بیان کرد: انقلاب ما با رهبری امام راحل و وحدت و همدلی اقشار مختلف مردم به پیروزی رسید و لطف الهی نیز کمک  مردم شد تا رژیم سرنگون شود.

وی تصریح کرد: در ۳۸ سال گذشته، دشمنان توطئه های بسیاری را علیه انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی طرح ریزی کردند اما به خواست الهی و رهبری هوشمندانه امام راحل و مقام معظم رهبری و وحدت و همدلی مردم و مسئولین توطئه های دشمنان خنثی شده است.

گروسی یادآورشد: امروز به برکت انقلاب اسلامی؛ دستاوردهای زیادی برای کشور ایجاد شده که باید قدردان نظام و این دستاوردها باشیم.

مرتضی علیخانی بخشدار مرکزی قزوین نیز در این مراسم گفت: در طول دوران پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از آن دشمن به هر طریقی خواسته به این انقلاب ضربه بزند ولی با درایت و هوشمندی مقام معظم رهبری و بصیرت مردم نتوانستند به این انقلاب نفوذ کنند.

مرتضی علیخانی به دستاوردهای دولت تدبیر و امید طی ۴ ساله گذشته اشاره و تصریح کرد: تمام تلاش دولت این است که با وحدت و همدلی اقشار مختلف مردم بتواند مشکل اقتصادی و معیشتی مردم را حل کند.
 

کد مطلب 3893103

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