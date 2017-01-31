زنگ انقلاب در مدارس روستایی استان قزوین نواخته شد  

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم زنگ انقلاب روز سه شنبه باحضور حجت الاسلام محمود گروسی مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه درسازمان و مسئول کمیته روستایی و عشایری ستاد دهه فجر استان، مهاجری قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان، مرتضی علیخانی بخشدار مرکزی قزوین و شورا های روستاها و خانواده معظم شهدا در دبیرستان دخترانه یگانه در روستای شینقر از توابع بخش مرکزی قزوین به صدا درآمد.

مسئول کمیته روستایی و عشایری ستاد دهه فجر استان قزوین در این مراسم به دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران و نقش بی بدیل امام راحل در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: انقلاب اسلامی مانند چراغی درخشان توانست مسیر روشنی فراروی انسانهای مومن ایجاد کند و امروز پیام انقلاب به ملتهای مظلوم جهان رسیده و آنها را نیز بیدار کرده است.

گروسی بیان کرد: انقلاب ما با رهبری امام راحل و وحدت و همدلی اقشار مختلف مردم به پیروزی رسید و لطف الهی نیز کمک مردم شد تا رژیم سرنگون شود.

وی تصریح کرد: در ۳۸ سال گذشته، دشمنان توطئه های بسیاری را علیه انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی طرح ریزی کردند اما به خواست الهی و رهبری هوشمندانه امام راحل و مقام معظم رهبری و وحدت و همدلی مردم و مسئولین توطئه های دشمنان خنثی شده است.

گروسی یادآورشد: امروز به برکت انقلاب اسلامی؛ دستاوردهای زیادی برای کشور ایجاد شده که باید قدردان نظام و این دستاوردها باشیم.

مرتضی علیخانی بخشدار مرکزی قزوین نیز در این مراسم گفت: در طول دوران پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از آن دشمن به هر طریقی خواسته به این انقلاب ضربه بزند ولی با درایت و هوشمندی مقام معظم رهبری و بصیرت مردم نتوانستند به این انقلاب نفوذ کنند.

مرتضی علیخانی به دستاوردهای دولت تدبیر و امید طی ۴ ساله گذشته اشاره و تصریح کرد: تمام تلاش دولت این است که با وحدت و همدلی اقشار مختلف مردم بتواند مشکل اقتصادی و معیشتی مردم را حل کند.

