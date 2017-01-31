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۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۴۱

در مراسم گلبانگ انقلاب صورت گرفت؛

تجلیل از فرزند شهید علیخانی و ۸ دانش آموز دختر کرمانشاهی

تجلیل از فرزند شهید علیخانی و ۸ دانش آموز دختر کرمانشاهی

کرمانشاه- همزمان با آغازین روز از دهه مبارک فجر و در مراسم گلبانگ انقلاب از فرزند شهید علیخانی و ۸ دانش آموز دختر کرمانشاهی تجلیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گلبانگ انقلاب امروز سه شنبه و همزمان با آغازین روز دهه فجر در هنرستان صنایع شیمیایی شهر کرمانشاه برگزار شد.

در این مراسم سلیمان محبی، مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه و موزونی مدیر کانون پرورش فکری کودکان استان گلبانگ انقلاب را نواختند.

همچنین در ادامه برنامه از فرزند شهید علیخانی و ۸ دانش آموز دختر که موفق به کسب رتبه های آسیایی در مسابقات ورزشی شده بودند تقدیر شد.

لازم به ذکر است، هنرستان صنایع شیمیایی کرمانشاه بیش از ۲۰ دانش آموز حائز رتبه های برتر کشوری در عرصه های مختلف دارد.

کد مطلب 3893109

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