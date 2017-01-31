۸۸۲ پروژه همزمان با دهه فجر در گیلان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نجفی در نخستین روز از دهه مبارک فجر و در مراسم گلباران مزار شهدای انقلاب اسلامی در رشت با بیان اینکه اقتدار نظام باعث شده تا دستاوردهای خوبی در حوزه های مختلف کشور داشته باشیم، اظهار کرد: این اقتدار و آرامش مرهون فداکاری های شهدا است.

وی افزود: این آرامش سبب شده تا خدمتگزاران نظام در استان های کشور برای خدمت رسانی به مردم تلاش کنند که افتتاح ۸۸۲ پروژه با اعتباری بیش از سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان طی دهه فجر امسال در گیلان، تنها بخش کوچکی از این خدمات است.

استاندار گیلان در ادامه با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت در تمامی ارکان جامعه گفت: گیلانی ها همواره ثابت کرده اند که در عرصه های مختلف پشتیبانی از نظام حضور پرشور داشته اند و این در صحنه بودن در راستای حفظ وحدت بیشتر است.

نجفی تأکید کرد: حضور پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن بار دیگر وحدت مردم ایران و گیلان را به رخ جهانیان خواهد کشید و ملت با حضور در صحنه در راه تحقق اهداف نظام اسلامی گام بر می دارند.