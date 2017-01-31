به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ علی‌اکبر ایمانی در مراسم متمرکز زنگ انقلاب در مدرسه نمونه دولتی پسرانه کاشانی پور شهرک ناز، بابیان چند خاطره از دوران انقلاب خطاب به دانش آموزان حاضر در مدرسه گفت: ملت ایران پیش از انقلاب متحمل رنج‌های بی‌شماری شدند.

وی در ادامه با اشاره به ممنوع شدن ورود ایرانی‌ها و مسلمانان هفت‌کشور دیگر به آمریکا گفت: در حالی رئیس‌جمهور آمریکا ایران را حامی تروریسم می‌داند که گروه‌های تروریستی داعش از سوی آمریکا حمایت می‌شوند.

ایمانی جوانان و نوجوانان فردیسی را به تفکر در مسائل سیاسی دعوت کرد و افزود: با ترسیم فضای کنونی جوامع استفاده از توان داخلی برای پیشرفت و شکوفایی کشور ضروری به نظر می‌رسد.

امام‌جمعه شهرستان فردیس با تأکید بر اینکه جوانان ایران اسلامی باید به‌سلامت اندیشه بها دهند، گفت: دستیابی به علم و فنون روز دنیا باعث دور تند چرخ پیشرفت کشور می‌شود.

ایمانی در بخش دیگری با اشاره به فعالیت‌های اقتصادی در آمریکا و خلق جنایت در این کشور گفت: عزت ایران اسلامی در آموختن علم و پرورش جوانان انقلابی است.

وی پیشرفت ایران در همه زمینه را همانند مشت کوبنده‌ی بر دهان دشمن دانست.