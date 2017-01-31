به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان سمنان، امیر سیادتی درباره نمایشگاه های مدرسه انقلاب، ابراز داشت: سه راهبرد اصلی فرهنگی در برگزاری این نمایشگاه‌ها وجود دارد که انگیزه‌بخشی و حساسیت‌آفرینی، بصیرت‌آفرینی و معرفت‌بخشی، رفتارسازی و تجربه‌آفرینی از این دست هستند لذا پنجمین دوره نمایشگاه‌های مدرسه انقلاب با اهداف و رویکردهای ذکر شده در ۱۱۰دبیرستان متوسطه دوم دخترانه و پسرانه در ۱۱ شهر استان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به شیوه نامه برگزاری این نمایشگاه ها، افزود: ارتقای سطح انگیزه و تعلق نوجوانان نسبت به جبهه حق در تقابل با جبهه باطل، آشنایی با شخصیت امام و رهبری، تقویت روحیه انقلابی و انگیزه دانش‌آموزان نسبت به پیگیری آرمان‌های جهانی و تمدنی، تقویت بخشی دانش‌آموزان نسبت به هویت اسلامی و تقویت ایمان به مبانی اسلام و انقلاب از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه‌ها است.

مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان سمنان با بیان اینکه در بخش‌ اصلی این نمایشگاه سه محور وجود دارد، گفت: در محور دیروز ما نمایش کارنامه سیاه پهلوی، بررسی و نمایش فساد اقتصادی و سیاسی قبل از انقلاب، سلطه‌پذیری نظام شاهنشاهی، الگوها و شخصیت‌های انقلابی، پرداختن به شخصیتو اندیشه‌های امام راحل و انقلاب اسلامی و شهدای ترور دیده شده همچنین در بخش آینه شهر من در انقلاب اقدامات انقلابی مردم و دانش‌آموزان استان مدنظر است.

سیادتی با بیان اینکه در محور امروز ما مطالبی مانند آفتابی از آفتاب که جایگاه رهبری در انقلاب را مطرح می‌کند، دستاوردهای انقلاب اسلامی، استکبارستیزی، نقش دانش‌آموزان در امروز میهن اسلامی آورده شده است، ابراز داشت : در محور فردای ما نیز به مباحثی مثل فروپاشی نظام سلطه و آرمان شهر مهدوی پرداخته شده است.

وی گفت: در بخش ویژه نمایشگاهی به فرمایشات رهبری در دیدار اعضای انجمن اسلامی پرداخته شده و گروه سرود دانش‌آموزی تشکیل و در پایان نمایشگاه‌ها ۱۱۰ گروه سرود دانش‌آموزی تقدیم مدارس خواهد شد.