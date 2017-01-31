اقتدار امروز کشور مرهون انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی پیش ازظهر سه شنبه در مراسم نواختن زنگ انقلاب در مدرسه فجر انقلاب شهرکرد با اشاره به اینکه اقتدار امروز کشور مرهون انقلاب اسلامی و خون شهدا است، اظهار داشت: انقلاب اسلامی کشور را از زیر بار ظلم و ستم شاهی نجات داد و آزادی و امنیت را برای مردم به ارمغان اورد.

وی تاکید کرد: باید در مسیر تحقق آرمان های انقلاب اسلامی گام برداریم و تلاش کنیم زمینه پیشرفت و توسعه کشور را فراهم کنیم.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: پایبندی به ارزش های دفاع مقدس و حرکت در مسیر آرمان های انقلاب اسلامی وظیفه همگان است.

وی تاکید کرد: پیشرفت های مختلف از جمله توسعه دانشگاه، توسعه صنعت، توسعه علم و فناوری و ... مرهون انقلاب اسلامی است.